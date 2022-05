Las 72 horas mágicas de Carlos Alcaraz contra Nadal, Djokovic y Zverev contadas por su equipo

Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) estuvo bien acompañado durante toda su semana en Madrid. Ocho personas integran el equipo de 'Charly' o de Carlitos, como le llaman. En un deporte tan individualista como el tenis, el éxito prematuro del actual número seis del mundo no se entendería sin el grupo de profesionales con el que trabaja.

El equipo va desde Juan Carlos Ferrero, su entrenador, hasta Albert Molina, su mánager. Un médico (Juanjo López), dos preparadores físicos (Álex Sánchez y Alberto Lledó) y dos fisioterapeutas (Juanjo Moreno y Fran Rubio) miman a Carlos, que tiene en Antonio Martínez Cascales su mentor en la sombra.

"La semana pasada hablaba con él de su victoria en Río contra Albert Ramos (2020), su primera en el circuito ATP, y me decía 'yo no estaba preparado'. Y yo le dije: 'No lo estabas de físico o saque, pero saliste a ganar'", cuenta Antonio Martínez Cascales a EL ESPAÑOL. Con esa determinación también salió a jugar el tenista murciano en la Caja Mágica contra Nadal, Djokovic y Zverev. Ganó a los tres en 72 horas.

Antonio fue el entrenador de Ferrero y ahora dirige la Academia JC Ferrero Equelite, en la que sigue entrenándose Alcaraz. Le conoció con 13 años y a día de hoy todavía le acompaña a algunos torneos, como el Mutua Madrid Open. La semana pasada solo se perdió el partido contra Nadal, obligado a hacer un viaje exprés a Villena (Alicante).

'Charly' suele poner en perspectiva su carrera con Juan Carlos y Antonio. Las charlas se repiten antes, durante y después de los torneos. Madrid, además, se ha convertido en uno especial por las fechas que coinciden con el cumpleaños de Alcaraz y por esos dos partidos que le han enfrentado a su ídolo, Nadal, midiendo su evolución del último año.

Carlos Alcaraz cierra su puño EFE

La diferencia ha sido brutal de una edición a otra. De solo sumar tres juegos en 2021 a ganar al mejor tenista español de la historia en 2022. Antonio cree que la clave estuvo en la experiencia y el físico: "El año pasado era medio niño y ahora es un tío hecho y derecho". Aunque cree que su explosión pudo adelantarse aún más de no ser por la pandemia y el cierre de muchos torneos en 2020.

Carlos y su equipo sabían que el cuadro le iba a llevar contra rivales de altura si quería ganar el título. Antes de Nadal lo tenían claro: "Contra Rafa, en tierra, no te puedes sentir favorito aunque Nadal tenga 42 años". Para Djokovic tenían menos seguro cómo jugar, pese a que a principio de semana pudo entrenar con él en Madrid.

"Ese entrenamiento y algún otro del principio no fueron buenos. Llegó del Godó, no pudo entrenar en Villena porque diluvió y de seguido cogieron el coche para irse a Madrid. Las condiciones son distinas y el entrenamiento contra Djokovic fue malo", reconoce Antonio. Esa toma de contacto, aún así, le pudo servir de cara a un partido que acabó siendo "muy complicado".

Juan Carlos (Ferrero) me dijo antes del partido contra Djokovic: "¿Te esperabas esto tan rápido?"

Justo antes del partido contra el número 1 del mundo, tras haber ganado a Nadal el día anterior, se produjo una interesante conversación entre Ferrero y Martínez Cascales: "Juan Carlos se apartó conmigo y me dijo: '¿Te esperabas esto tan rápido?'. Le contesté: 'Yo me lo esperaba, pero tan rápido no'. Ganar en Brasil, en Miami, el Godó, esto... No lo esperábamos", cuenta Antonio a EL ESPAÑOL.

Las peores horas en Madrid

Y Carlos logró vencer a Djokovic un día después de 'cargarse' a Nadal. El punto más crítico de la semana, sin embargo, no fue ni un enfrentamiento ni otro. Tampoco la final. Las peores horas de Alcaraz en Madrid fueron durante la noche del sábado al domingo y la mañana siguiente.

La jornada del sábado en la Caja Mágica se alargó. Tras su partido contra Djokovic, Alcaraz se echó un rato y antes de cenar, en torno a las 23:00 horas, se fue a tratar con uno de sus fisioterapeutas una ampolla que tenía en un dedo del pie. Las sensaciones del tenista de El Palmar no eran entonces tan malas como lo serían a la mañana siguiente.

"Toni, fatal". Esa fue la respuesta que le dio Alcaraz a Antonio Martínez Cascales al bajar a desayunar el domingo por la mañana. No era cansancio ni tensión por la final, era que la ampolla se le había infectado y no pudo dormir bien. No entrenó hasta justo antes de la final, obligado a que se le aplicara por la mañana "un puntito" de anestesia en el dedo de la ampolla para dormir la zona.

Pese a tener un pie dormido y el tobillo que se torció contra Nadal más inflamado todavía, la final contra Zverev fue casi un trámite. Nadie se esperaba que fuera tan fácil: "Creo que Zverev se vino un poco abajo, por impotencia", explica Antonio. Ayudó también que Ferrero, que entrenó al alemán ocho meses en el pasado, conociera su irregularidad. Otro título a las vitrinas y foto de grupo para celebrar.

El equipo de Carlos Alcaraz David Vicente

Ganar el Mutua no debe sacar a Carlos de su camino. En su equipo lo tienen claro. Fue cuando Alcaraz y Ferrero iban a viajar en coche al Godó (Barcelona) que Antonio cogió diez minutos a 'Charly': "¿Crees que te ha costado mucho llegar hasta donde estás?", le preguntó. "Hombre, pues sí", respondió el tenista. "Pues yo creo que no. Te ha costado trabajo, pero no tanto porque te gusta el tenis. Te va a costar más a partir de ahora porque tendrás que renunciar a cosas", le replicó Antonio.

Alcaraz ya descansa en su casa de El Palmar antes de volver el jueves a Villena para retomar sus entrenamientos. En su pueblo fue recibido a lo grande, con decenas de aficionados a las puertas de su casa para felicitarle por su triunfo. Carlitos, al natural, agradeció el gesto ofreciendo el título desde el balcón acompañado de sus padres.

El siguiente objetivo es el más grande de todos: Roland Garros. "Se siente preparado y va a París con el objetivo de ganar", dice su mentor en la sombra. "Sabemos que te puede coger un Wawrinka, que le sale un partido de los de antes y te gana en primera ronda. Va con la intención de ganar, pero en la pista hay que sufrir en cada partido", concluye Antonio.

