Alcaraz ya es "el mejor del mundo": "corazón, cabeza y cojones" para igualar a Nadal en Roland Garros

Madrid asistió este domingo 8 de mayo al día en el que Carlos Alcaraz se ha confirmado como candidato a ganar Roland Garros. El tenista murciano de 19 años ganó el Masters 1000 de la capital de España dando una exhibición frente a Alexander Zverev. Ahora, tras decidir que no irá a Roma, "el mejor del mundo en este momento", tal y como le señaló su rival en la final, centrará toda su preparación en llegar en las mejores condiciones al Grand Slam. Y no podía encarar la cita de una manera más satisfactoria.

Alcaraz buscará su primer abierto desde el 16 de mayo y con la fecha marcada en rojo en su calendario del 5 de junio. Carlitos, como le gusta que le llamen, se ponía como meta al principio de la temporada "competir" en un Grand Slam. Su nivel y las sensaciones que transmiten los rivales son que aspira a algo más. Nadal consiguió ese mismo día en 2005 su primer Roland Garros con la misma edad, pero solo dos días después de cumplirla. El murciano podrá igualarle, aunque lo haría con 19 años y un mes.

Los otros dos objetivos que Alcaraz se propuso ya los tiene en su cartera. E incluso los ha superado. Quería estar entre las diez mejores raquetas del mundo y ahora mismo aspira a estar en el Torneo de Maestros como número seis. El murciano también había puesto el punto de mira en ganar un Masters 1000. Ya tiene dos. No cabe duda de que Carlos está en una órbita diferente a la que él mismo esperaba. Ahora ya se codea con los mejores y también tendrá que afrontar la presión que eso supone.

La estela de Nadal

Aunque huye de comparaciones con Rafa Nadal, es imposible no hacerlo. El balear vivió a esta edad el inicio de su leyenda y el murciano parece que va camino de lo mismo. El tenista de El Palmar se convirtió en el noveno jugador más joven en entrar entre los diez mejores del mundo la semana pasada. Lo más curioso de todo, que ahonda más en la relación entre Alcaraz y Nadal, es que lo hizo el mismo día y a la misma edad que el ganador de 21 Grand Slam.

En 2022 Alcaraz está siguiendo la estela del 2005 de Rafa. Carlos comenzó el año imponiéndose en el ATP 250 de Río de Janeiro, consiguió su primer Masters 1.000 en Miami y logró imponerse en el Conde de Godó. Nadal logró ganar en Costa Do Sauipe, Acapulco y Barcelona. Entremedias llegaba también su primer Montecarlo. Para entonces, Madrid se disputaba en la parte final del año en su condición de torneo de pista dura, aunque también lo ganaría posteriormente. Antes de Roland Garros ganaría en Roma, así como redondeaba el año con su cuarto gran torneo en Canadá.

El recorrido de Rafael Nadal entre sus 18 y sus 19 años.

Son palabras mayores, pero Alcaraz ahora mismo es el rival más temido por sus rivales. Las declaraciones de Nadal, Djokovic, Zverev así lo constatan. "Carlos puede ganar a cualquier jugador del mundo porque ya tiene el nivel", dijo el balear; "Para alguien de su edad, es impresionante jugar con esa madurez y ese coraje", explicó el serbio; "ahora mismo eres el mejor jugador del mundo", aseveró el alemán número dos del ránking.

Se han visto heroicidades de Michael Chang ganando sobre la tierra batida de París con 17 años y 110 días, a Mats Wilander hacerlo en la misma pista con la misma edad y 293 días y a Bjorn Borg con 18 y 10 días. Aunque ya no pueda con esos récord, Alcaraz mejoraría aún más la comparación con Djokovic y Federer. La cuestión está en que Carlos también podría empezar su propio legado en la tierra batida emulando al que pasará a la historia como el rey de esta superficie.

Corazón, cabeza y cojones

Si en la final del Masters 1000 de Miami Alcaraz usó la máxima que le enseñó su abuelo. Si en Madrid también se la ha aplicado. No hay dudas de que hará lo mismo en Roland Garros. "Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres 'C': Cabeza, corazón y cojones", desveló Carlitos en la rueda de prensa posterior a su victoria contra Hubert Hurkacz en las semifinales que se disputaron el Hard Rock Stadium. Es la frase que le acompaña en su vida.

Es una mentalidad que lleva grabada a flor de piel. Ya lo decía tras triunfar en Barcelona: "Las finales no se juegan, se ganan". Acompaña todo esto con un desarrollo físico que no se enmarca únicamente al que pueda atravesar una persona de su edad. Todo es también parte de un duro trabajo que le llevó a reducir grasa al máximo y ganar masa muscular para poder aguantar mejor en partidos largos. Es un portento y así pasa por encima de sus rivales.

Carlos Alcaraz celebra su triunfo. EFE

Zverev se quejaba tras el encuentro de tener que jugar la final tras estar hasta muy tarde disputando la semifinal el día anterior. En las últimas semanas se ha visto a Alcaraz jugando dos choques un mismo día. También gestiona poco a poco mejor la presión. Por eso agradece que le caiga alguna "bronca" de vez en cuando. Pero es él mismo el que se la pone. Tras ganar en Barcelona aseguró que se veía "preparado para ganar un Grand Slam, no tengo miedo a decirlo".

En ocho días vuelve el tenis a la Philippe Chatrier. Ese es el marco de tiempo que tendrá Carlos Alcaraz para prepararse para el abordaje de su primer Roland Garros. Sus recién cumplidos 19 años hacen que parezca una utopía, pero no lo es. Es el tenista más peligroso del cuadro. Nadie quiere que caiga de su lado. Los focos en este torneo ya no estarán solo puestos en Rafa Nadal. Este joven murciano de El Palmar quiere robárselos y seguir su camino.

