Ucrania y la esperanza del Mundial de Qatar 2022: "Esperamos honrar a nuestro país"

Lejos del horror de la guerra, pero con sus corazones en su país, unan serie de futbolistas de Ucrania se encuentran en un campamento preparándose para el playoff de clasificación, de la zona europea, para el Mundial de Qatar 2022. Esta es solo una fase inicial de la concentración, ya que algunos internacionales todavía tienen objetivos en juego con sus respectivos clubes.

Sin embargo, el campamento ya ha empezado. Ucrania debe vencer a Escocia para después jugarse el billete definitivo contra Gales. Sus jugadores han sufrido mucho en los últimos meses por la invasión de Rusia y The Guardian ha acudido a Brdo para revelar, de primera mano, cómo se encuentran todos ellos. "Esperamos honrar a nuestro país, y también que podamos llevar alegría a nuestra gente", dice Riznyk, uno de los cuatro porteros que se encuentra en la concentración.

Este campamento es clave para la preparación. El último partido de la selección de Ucrania fue el pasado mes de noviembre contra Bosnia-Herzegovina. Desde entonces no ha vuelto a disputar un partido oficial. A este problema se suma que algunos de sus jugadores ni siquiera compiten desde que comenzó el conflicto bélico. Estos los que militaban en equipos como el Shakhtar Donetsk o el Dinamo de Kiev.

La selección de Ucrania celebra el triunfo con su afición REUTERS

Es por eso por lo que han iniciado un plan que pasa por ir cogiendo ritmo. A este objetivo ha ayudado un club como es el Borussia Dortmund. "Estamos muy contentos de poder ayudar a la Asociación Ucraniana a través de este partido", decían desde la entidad germana de cara al duelo que se celebrará el 11 de mayo. Todo para estar listo para jugar ante Escocia el 1 de junio en Hampden Park (Glasgow, Escocia). El que gane, se enfrentará a Gales el día 5 de dicho mes.

Por el pueblo ucraniano

Los jugadores que forman parte de este campamento tienen sus corazones muy lejos de donde se encuentran. "Solo volveré a encontrar la paz cuando regrese a mi país y no haya guerra allí. Estamos aquí y mi corazón está allá. Creemos en las personas que lo defienden y creemos que venceremos. Cuando eso suceda, el miedo desaparecerá", asegura Riznyk al tabloide británico.

Honrar a Ucrania y dar una alegría a su pueblo. Eso es lo quieren los futbolistas. A la cabeza del grupo Oleksandr Petrakov, quien entiende la situación por la que todos están pasando: "No los estoy presionando, es muy difícil. Nunca esperé trabajar en tales condiciones". Para alejarles de lo que está pasando en su país, trata de "bromear" con sus pupilos, de "contarles algunas historias interesantes del fútbol y de la vida" para poder "levantarles el ánimo".

Piña de los jugadores de la selección de Ucrania para celebrar el gol de Roman Yaremchuk Reuters

"Es importante distraerlos de los malos pensamientos pero, por otro lado, todos sabemos que la gente muere por Ucrania. Tienen que guardarlo en sus mentes y corazones, ya que todo el país está esperando un poco de felicidad. Tenemos que armarlo para ellos", agrega Petrakov.

Una felicidad que esperan incluso los que están en primera línea de batalla. También los soldados se han puesto en contacto con los jugadores para pedirles que les lleven hasta el Mundial de Qatar. "Solo hacen una demanda: 'por favor, hagan todo lo que puedan para ir a la Copa del Mundo", revela el veterano Taras Stepanenko.

"Para el país, para ellos, es un momento de esperanza y será como una celebración. Por eso tenemos que jugar no solo como un partido de fútbol; tenemos que jugar con nuestras almas, nuestros corazones", añade el centrocampista desde esta concentración atípica.

Desafío a Rusia

Estar en el Mundial hace ilusión al pueblo ucraniano. Pero también da esperanza. Esperanza ante una Rusia que quiere fulminar su historia y su cultura. Poder llegar a Qatar 2022 sería el mejor de los desafíos al gigante europeo. De ahí que pidan castigos duros para los rusos: "Deberían estar prohibidos cinco años, como mínimo".

"Tienen que pagar por su apoyo a Putin. Están matando a nuestras mujeres, a nuestros niños, destruyendo nuestras ciudades, por lo que no tienen derecho a competir en el deporte. Si no detenemos su agresión, vendrán por otras partes de Europa. No es una nación pacífica por lo que, en el deporte, deberían pagar por ello", afirma Petrakov.

