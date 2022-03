La oferta rusa para Ainars Bagatskis, seleccionador de Ucrania: "Dadme un arma y fusilo el Kremlin"

A Ainars Bagatskis le pilló en España el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Como seleccionador del combinado de baloncesto ucraniano, dirigía la expedición de su equipo que se mediría en Córdoba a la Selección. Fue el pasado 24 de febrero, durante la última ventana FIBA hasta el momento. Días después, el entrenador letón vivió una surrealista situación al recibir una oferta desde Rusia.

Bagatskis, letón, compagina su trabajo como seleccionador con su papel de entrenador en un equipo ucraniano, el Kiev-Basket. Con contrato en vigor, al regresar de España recibió una propuesta de otro equipo que entra dentro de lo normal por el funcionamiento del mercado. El problema es que de un equipo ruso, del mismo país que las tropas que le habían impedido volver a su casa en Ucrania por el conflicto.

Cuando Bagatskis lo cuenta, lo hace sin creérselo todavía. Mientras Ucrania ya era invadida y bombardeada, a él le llegaba una oferta desde Rusia de un equipo que no ha querido desvelar. Habiendo pasado años trabajando en territorio ucraniano, el entrenador siente un vínculo especial con el país y ni todo el dinero del mundo le iba a hacer cruzar la frontera del país gobernado con puño de hierro por Vladimir Putin.

Ha sido en el podcast Sportja Studijas en el que Bagatskiks ha hablado acerca de la propuesta que recibió. Le llegó solo días después de empezar un conflicto bélico que se recrudece por días. Su respuesta, tajante, se la hizo llegar al club ruso a través de su agente: "Les dije: 'Dadme una ametralladora y atravesaré el Kremlin'. ¿Están locos? ¿Cómo pueden ofrecerme esto? Mientras Rusia está gobernada por un dictador, trabajar allí es tabú", explicó.

El último partido de Ucrania

Bagatskis no ha vuelto a entrenar desde aquel partido en Córdoba. El deporte está paralizado en Ucrania, donde todos sus habitantes luchan por escapar de la guerra o sobrevivir en sus casas. El seleccionador vive con impotencia desde su Letonia natal lo que ocurre en su segunda casa.

Artem Pustovyi, emocionado tras el himno de su país. EFE

La emoción que se vivió en el partido entre España y Ucrania todavía persiste. El resultado, que cayó del lado español, pasó a segundo plano por las necesarias reivindicaciones de la expedición ucraniana respaldada por los allí presentes.

Artem Pustovyi, jugador de la Liga Endesa, que formó parte de la selección de Ucrania, no pudo contener la emoción: "No necesitamos su puta ayuda, es un maldito loco. No puedo creer que esto pase en 2022. No tiene por qué ir a Ucrania. El mundo no debe quedarse fuera. Si se empieza a repartir mierda en nuestro país, lo va a hacer en otros". Ha pasado justo un mes de aquello y la guerra solo va a más.

