Pustovyi, un ucraniano en la Liga Endesa: "Espero que la población rusa abra los ojos y vea lo que pasa"

Son muchos los deportistas ucranianos que, mientras su país sufre el asedio de Rusia, siguen compitiendo en sus respectivas disciplinas. No es fácil mantener la concentración, pero su relevancia puede servir de altavoz para denunciar le ataque de Vladimir Putin. Es el caso de Artem Pustovyi, pívot del Herbalife Gran Canaria que ya hace unas semanas llamó "maldito loco" al presidente ruso.

El interior, empleando las plataformas de la Liga Endesa, ha enviado un mensaje de paz tras casi un mes de ataques en su país. Pustovyi ha reclamado a la población rusa que reaccione y vea la realidad de la invasión. Su único objetivo, según ha reconocido en este breve vídeo, es que todo "acabe pronto" para poder "vivir en paz" y que "los niños puedan salir a jugar y sentirse seguros".

"Intento mantenerme fuerte. Es una situación difícil, no solo para mí, para la gente ucraniana. En estos momentos, el baloncesto me está ayudando a estar positivo y no venirme muy abajo. Todo lo que quiero decir es que gracias a todo el mundo por apoyar a Ucrania", ha destacado el jugador de baloncesto.

💙💛 "𝘚𝘰𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘻 𝘺 𝘢𝘮𝘰𝘳"



Artem Pustovyi lanza un mensaje ante la situación que vive su país "a la gente que está en Ucrania, que sean fuertes. Espero que esto acabe pronto y podamos vivir en paz".



Y recibe un mensaje muy especial✨ pic.twitter.com/gFyt7eCjXd — Liga Endesa (@ACBCOM) March 22, 2022

"A los que nos han enviado ayuda. A los que enviaron material civil, a los que envían dinero... Muchas gracias a todos. La gente en Ucrania debe ser fuerte. Espero que acabe pronto y podamos vivir en paz y los niños puedan salir a jugar y sentirse seguros", ha agradecido.

Pustovyi, dirigiéndose a los ciudadanos rusos, ha sido claro: "Espero que la gente rusa abra los ojos y vea lo que está pasando. Vivíamos antes en Ucrania, tranquilos, y no queríamos esta guerra. Nos apoyábamos unos a otros, los niños podían salir a jugar seguros, las mujeres y hombres podían salir a la calle. Ahora todo el mundo tiene miedo de salir. Solo quiero que tengamos paz y amor y que todo el mundo se sienta seguro", ha reclamado el jugador del Granca.

Pustovyi lidera al Granca

A pesar de la dura situación personal que está atravesando, Pustovyi es el ejemplo perfecto de profesionalismo. En los últimos tres partidos de Liga Endesa ha ayudado a su equipo con 8, 14 y 10 puntos respectivamente. Además, sumando también los partidos de Eurocup, ha terminado como mejor jugador del Herbalife Gran Canaria en hasta dos ocasiones.

Pustovyi, por ejemplo, obtuvo 18 puntos, 10 rebotes y 28 créditos de valoración en el partido europeo ante el Frutti Extra Bursaspor. Eso fue el 9 de marzo, pero tan solo tres días después volvió a destacar con una exhibición en Liga Endesa. El pívot firmó 14 puntos, 5 rebotes y 21 créditos de valoración ante Unicaja. Fiel reflejo de su concentración es que no falló ninguno de los tiros de campo ni tiros libres que realizó.

[Más información - El Prometey, el equipo de baloncesto ucraniano que ha cambiado la Champions por la guerra]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan