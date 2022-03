Nélson Monte, de Ucrania a Almería: "Salí en coche entre bombas, tanques y aviones de guerra"

La FIFA aprobó recientemente que jugadores que militaban en Rusia y Ucrania pudiesen fichar por clubes fuera de estos dos países a causa de la guerra. Así las cosas, Nélson Monte ha llegado hasta la Unión Deportiva Almería. El futbolista portugués ha contado su experiencia en una entrevista para UDA Radio, la emisora oficial del equipo andaluz.

"Es una historia de locos. Nosotros estábamos de pretemporada en Turquía porque el campeonato local tenía parón por las bajas temperaturas en Ucrania. A la una de la tarde nos llegó la noticia de que el campeonato quedaba cancelado por treinta días por culpa de la invasión de Rusia. En ese momento hablé con el entrenador para volver a mi país, Portugal, porque no tenía sentido que entrenáramos cada uno por su cuenta y así poder estar en mi país mientras todo eso durara", ha comenzado relatando.

"En principio, accedió, pero necesitaba la aprobación de la dirección del club y, por la noche, a las nueve, nos dijo que sí, que al día siguiente me podía marchar una semana a Portugal. Ya no tuve tiempo porque esa misma noche empezaron a caer las bombas sobre Dnipro. Estaba dormido y un ruido muy alto me despertó. Yo no sabía qué pasaba y me acerqué a la ventana para comprobarlo y entonces se escuchó otra bomba. En ese momento pensé: esto ya ha comenzado. Me subí a mi coche y con dos compañeros españoles y un brasileño empecé a conducir", ha continuado Montes.

Podcast #UDAradio | El jugador relata su experiencia en primera persona.



Nelson: "He vivido algo como si fuera una película pero en la vida real"https://t.co/Bl4651K0Xd — UD Almería (@U_D_Almeria) March 23, 2022

"En ese trayecto el presidente del club nos llamó para que fuéramos a dormir a un hotel suyo que estaba dentro de una ciudad grande, pero estaba lejos de donde estábamos nosotros ya en ruta. Dormimos algo a medio camino para descansar un poco y cuando me quise dar cuenta, mirando por la ventana desde la habitación, tenía un tanque en frente. Ahí sentí mucho miedo. Y también cuando emprendimos el camino nuevamente", ha relatado el luso.

"Estuvimos conduciendo unas veintiocho horas seguidas para llegar a la frontera con la carretera llena de tanques y los aviones de guerra sobrevolándonos. Yo quería llegar a Polonia por Lviv, pero a medio camino nos mandaron varios mensajes de que diéramos la vuelta porque esa zona estaba también siendo atacada y entonces tuvimos que girar para dirigirnos a Rumanía", ha afirmado a continuación.

"Como una película"

El jugador ha reconocido que pasaron "mucho miedo": "Incluso en los check point cuando nos revisaban el pasaporte para comprobar que no éramos rusos ni ucranianos. En esos puntos veía policía y militares armados cerca de mí. Es como una película. Niños y mujeres despidiéndose de los hombres en la frontera sin saber si volverían a verse. Es impactante. Cuando se lo cuento a mi familia ni me lo creo. Hablo con compañeros míos todos los días para saber cómo están en Ucrania".

Nélson Monte también ha acogido "a una mujer con sus dos hijas que no tenían dónde ir" para que fuesen a su casa de Portugal "hasta que todo se solucione", aunque ha reconocido que "desgraciadamente" cree que "va a ser para largo". "Les he dicho que se queden en mi casa lo que les haga falta. Es una mujer que trabajaba en mi club con dos niñas de ocho y diez años. Están en mi casa con mi mujer. No me imagino estar en su piel. Me duele mucho en mi corazón ver a esos niños que se despiden con un beso de su padre y el día de mañana no saben si seguirán teniendo padre. Es muy difícil. Y muy injusto. He pasado muchas noches sin dormir. Estas personas no tienen culpa de nada", ha sentenciado.

