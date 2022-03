Munian 'pide' la renovación de Marcelino: "Me ha hecho crecer y lo mismo al equipo y al club"

Semana de selecciones. Semana de parón de competiciones nacionales y continentales. Pero el trabajo no se para en los clubes pese a la ausencia de partidos. Desde Lezama ha hablado Iker Muniain. El capitán del Athletic ha hecho un repaso a la temporada y también al final del presente curso. Además de dar un vistazo al futuro.

Final de temporada

"Somos muy optimistas, quedan 9 partidos, para la sexta plaza tenemos que recortar siete puntos, primero tenemos por delante al Villarreal. Ahora nos viene un partido importante. Nos centramos en el próximo, ante el Elche, por la posibilidad de que se vean las cosas de otra manera, vamos con la máxima ambición. La experiencia me dice que en las últimas jornadas siempre pasas cosas, los equipos pinchan, intentaremos tener una dinámica positiva".

Últimos resultados

"Cuando no ganas se te queda esa sensación. En este último partido tuvimos muchísimas opciones de poder llevarnos la victoria tranquilamente, con uno más. No pudo ser, esos puntos que se escapan te darían más seguridad para conseguir lo que queremos, pero es algo que ya ha pasado y hay que centrase en lo que viene y es un reto bonito".

Duelos con superioridad numérica

"Ante el Getafe sí somos conscientes de que hicimos un partido muy completo, con fútbol combinativo que nos permitió generar ocasiones de peligro. De convertirlas, nos habría dado los tres puntos. Contra el Betis, el partido fue más flojo, no generas tanto".

Iker Muniain, durante el partido frente al Real Madrid REUTERS

Cuatro años sin jugar en Europa

"Es una realidad que llevamos cuatro años fuera. Si no nos metemos, no lo considero un fracaso, sería no conseguir un objetivo que tenemos siempre marcado a principio de temporada. Hay que ver la cantidad de equipos que hay en la pelea por Europa, de muchísimo nivel y siempre les estamos disputando meternos en esas plazas. Tenemos una dinámica buena, ¿por qué no se va a revertir la situación? Se te escapan puntos en casa, pero intentas que sea un fortín, nos esforzaremos por afinar la puntería".

Dicen que se están dejando ir...

"Siempre ha pasado. Hay mucha gente que sigue el fútbol, las opiniones se van extendiendo según como vayan los resultados. Siempre sentimos el apoyo de la gente y nos centramos en nuestro trabajo, en venir a Lezama y seguir las instrucciones del míster, lo que se salga de eso tampoco nos aporta mucho más. Cuando saltamos a San Mamés, la gente está con nosotros y ahí es cuando vamos a por los partidos".

Valoración individual y colectiva

"En lo individual me he ido encontrando de menos a más, me costó arrancar. A medida que pasan los meses, fui aumentando mi nivel y recuperando sensaciones. Estoy satisfecho con lo que he podido aportar, me siento contento en el campo, es lo que uno siempre quiere. Ojalá pueda terminar bien la temporada. A nivel colectivo, más de lo mismo. Desde que el míster cogió el equipo, todos hemos subido el nivel. Tenemos menos puntos de los que merecemos y el equipo está en un crecimiento constante. Ojalá podamos seguir en esta línea y terminar lo mejor posible la temporada".

Grada Popular

"Es una bonita idea poder tener una grada de animación que ocupe el fondo de la portería, puede ser apasionante. Si San Mamés es un estadio que vibra, dando ese plus, se puede subir un escalón más. Que haya esa iniciativa ilusiona y ojalá se pueda llevar a cabo, por el bien del equipo y aficionados".

Elecciones a la presidencia

"He vivido otras en diferentes etapas. Cuando toca, toca y se va a hablar de estos temas. Al vestuario no le distrae ese tipo de cosas. Lo que pase, que sea lo mejor para el equipo".

Renovación de Marcelino García Toral

"Se habla mucho de este tema, yo hablo de lo que siento y he vivido, lo que me ha transmitido desde el primer día. Estoy enormemente agradecido desde el minuto uno, en lo personal que es donde se ve a las personas y en lo deportivo. Me ha hecho crecer y lo mismo al equipo y al club. Hemos ganado un título y estado a punto de alcanzar alguno más, ojalá pueda haber una buena noticia, por el aprecio que le tengo y tenemos y por su calidad humana. Me ha marcado, deseamos que la decisión sea la mejor para el club".

Muniain celebra su gol con el banquillo LaLiga

¿Ven que quiera seguir Marcelino?

"Le veo bien, es pasional, muy ambicioso y eso lo transmite al equipo hasta el día de hoy. La última palabra siempre la tendrá él. Lo que él decida, estará bien hecho".

Actitud de Nabil Fekir en el Benito Villamarín

"Patadas nos pegan a todos, sobre todo los que somos más de llevar el balón y regatear, es lo que tiene nuestro juego de querer llevar la pelota pegada al pie, es el fútbol, lo que conlleva el espectáculo es bueno para este deporte".

[Más información - Joan Laporta pierde los papeles en el palco de San Mamés: "¡Hijo de p...!"]

Sigue los temas que te interesan