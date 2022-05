Paula Badosa: "A Roland Garros no llego como me hubiera gustado, pero voy con ganas"

Después de decir adiós al Mutua Madrid Open, donde se presentó como favorita, Paula Badosa volverá a empuñar su raqueta en Roland Garros. Pero antes ha sido la protagonista de un evento celebrado en la capital española en la que se le ha presentado como la embajadora de Forcapil.

Allí ha hablado sobre su próximo reto en París: "Es un torneo muy emotivo para mí, significa mucho. Gané cuando era júnior y tengo muchos recuerdos bonitos. Me gustaría hacerlo bien". En Roland Garros vuelve a partir entre las favoritas y esto trae de la mano una presión añadida.

"Es algo que me ha venido de repente. Siempre he creído en mí, pero no me lo esperaba de un día para otro, no es fácil de llevar. Pasas de no ser tan conocido a estar muy expuesta, la gente espera que ganes cada partido. Es algo que estoy aprendiendo a gestionar", ha reconocido la tenista.

Para intentar gestionar mejor todo lo que le ha venido de repente, ha tomado algunas importantes decisiones: "Lo primero ha sido eliminarme las redes sociales. Es algo que hace daño, desde fuera es fácil hablar y estar constantemente juzgando. Yo estoy mucho con mi entorno y trato de hablar las cosas y expresar cómo estoy en cada momento".

Roland Garros

Se ve preparada para disputar el segundo Grand Slam del año, aunque no tanto como le gustaría: "No llego como me gustaría. Preferiría tener más tranquilidad, estar menos expuesta. De la gira de tierra, habría cambiado no jugar algún torneo, no voy a decir cuál. Físicamente, estoy preparada, he trabajado muy bien. Pero, mentalmente, me gustaría llegar un poco más tranquila".

"Voy con ganas, eso siempre, y con nervios. Es especial e importante. El año pasado me fue bien, aunque me quedé con la espina clavada, ojalá me vaya mejor", ha continuado Badosa. "Ahora está la presión, jugar como favorito nunca es fácil. Las rivales juegan sin nada que perder y suben el nivel. Es otro reto que tengo y estoy con ganas de afrontarlo", ha agregado.

"Sí que he sentido presión en estos torneos, en unos más que en otros. También creo que llegaba con muchos partidos jugados y quizás necesitaba gestionarlo de otra manera. Es mi primer año con muchas experiencias nuevas que estoy aprendiendo", ha señalado la actual número 3 del ranking de la WTA.

Rafa Nadal

Sobre Rafa Nadal también ha hablado: "Es el mejor deportista de la historia, no solo de España, y obviamente hace daño salir detrás de él. Repetir lo de Rafa es imposible, ojalá me equivoque. Pero vivir detrás de él es difícil, todo lo que se hace sabe a poco. Hacer unos cuartos de Grand Slam o unas semifinales de Masters 1.000 saben a poco porque él nos ha malacostumbrado. A nivel profesional, no es bueno compararnos con él".

Por estas comparaciones o porque ha 'acostumbrado' a la victoria, Paula Badosa siente que muchos creen que siempre debe llegar a las finales de los torneos que disputa: "No te lo acaban de valorar, menos en la posición que estoy ahora. Te dicen que todo es lo normal, que tengo que estar siempre en la final".

En cuanto a los problemas físicos de Rafa Nadal, ha comentado que no sabe, que tiene "la misma pregunta que todos". "Siempre le hemos dicho que ha estado retirado muchas veces los últimos años y nunca lo ha estado, ha sorprendido y ha ido a mejor. Es una máquina, es de otro planeta lo que ha hecho Rafa. Ojalá esté muchos más años porque ayuda mucho al deporte español. No sé cuánto le puede quedar, el otro día sus declaraciones fueron preocupantes o tristes, pero espero que se quede solo en eso", ha afirmado.

Carlitos Alcaraz

Y de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz: "Va a ser un gran deportista, una nueva figura en nuestro país. Es Carlos Alcaraz y solo va a ser Carlos Alcaraz, no busquemos parecidos a lo que tenemos con Rafa Nadal. Ojalá lo haga igual o mejor, eso sería una alegría para el deporte español, pero estaría bien que le dejásemos como Carlitos, que es como a él le gusta".

