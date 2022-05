Carla Suarez apuesta por Paula Badosa: "La veo como número 1"

Paula Badosa acabó abandonando el Mutua Madrid Open antes de lo esperado y entre lágrimas. A la Caja Mágica llegó como la número 2 del mundo y sin Iga Swiatek en el torneo para colocarse como gran favorita. No pudo ser en la capital española, pero Carla Suárez ya ha asegurado que acabará estando en lo más alto del ranking de la WTA.

"Lo veo en muy buen momento. El año pasado, Paula Badosa dio un paso de gigante y, además, este año, lo está consolidando. Con paciencia y sin prisas, veo a Paula de número uno. Está cerca. Solo tiene a Iga Swiatek por delante. Está haciendo las cosas muy bien", ha comentado sobre Paula Badosa.

También ha opinado de Garbiñe Muguruza: "Ya sabemos de lo que es capaz si la respetan las lesiones. Por detrás, está gente como Sara Sorribes o Nuria Párrizas y tenistas jóvenes con muchas ganas. El tenis femenino español está en un momento de poder dar alegrías".

Proyectos de futuro

Carla Suárez recogerá el próximo 9 de mayo el Premio Especial Ciudad de la Raqueta. El pasado mes de noviembre de 2021 disputó su último partido como tenista profesional y ahora mira al futuro con la ilusión que aportan los nuevos proyectos profesionales.

Carla Suárez, durante un partido en el US Open Reuters / USA Today Sports

"Tengo proyectos encima de la mesa y uno de ellos, que me ilusiona mucho, es de acción social con el Comité Olímpico Español. Ojalá lo podamos llevar a la práctica pronto. De momento, no tengo ninguna vinculación profesional con el tenis. No lo echo de menos, pero sigo toda la actualidad de las compañeras", ha revelado.

"La ayuda a los demás siempre es necesaria. Vamos a ver el proyecto del COE, que incide en el trabajo con los más necesitados. Hemos visto estos últimos tiempos, con la pandemia y con la guerra en Ucrania, como la gente está sufriendo. También lo viví en Uganda, en el proyecto que realicé allí con Freddy Santos", ha agregado.

Lo que no ha descartado es convertirse en entrenadora: "No lo sé. No me lo he planteado. Aún es pronto. Para ser entrenadora tienes que dedicarte al ciento por ciento y yo necesitaba un respiro. A largo plazo ya se verá. El tenis ha formado parte de mi vida siempre y no voy a cerrarme puertas".

Carrera como tenista

En cuanto a su carrera, ha comentado que ha disfrutado "de muchos momentos". Aunque, de quedarse con algo es con "la evolución a través del tiempo, de haber dado el ciento por ciento siempre y de haber trabajado y disfrutado de ser tenista profesional". "Mirando todo con perspectiva, el haber podido jugar en los mejores torneos del mundo y contra las mejores tenistas, me hace pensar que ha merecido la pena", ha añadido.

"En mi carrera, quizá me hubiera quedado haber escuchado más y haber hecho más caso, que es algo que no te asegura ganar un Grand Slam, pero hubiera ayudado. Las victorias y las derrotas no tienen gran importancia, pero no me he dejado nada sobre la pista. Llegué a estar entre las seis mejores del mundo. Me queda la espina de haber llegado a rondas finales en algún Grand Slam. Son cosas que pasaron. Quizá en ese momento no competí al ciento por ciento o las rivales rindieron mejor que yo esos días", ha sentenciado sobre su trayectoria Carla Suárez.

