Biniam Girmay bate a Mathieu Van der Poel en el Giro: Juanpe López pasa un día más de rosa

Increíble final de la etapa en Jesi. El Giro de Italia tuvo uno de sus grandes esprints entre Mathieu Van der Poel y Biniam Girmay, donde el eritreo reventó al neerlandés para hacerse con su primera victoria en una gran vuelta. El descenso del Monsano provocó una batalla preciosa entre los esprínteres que restaban tras la subida y los favoritos para la general creando una tensión tremenda. Juanpe López llegó en el grupo de cabeza y mantiene la maglia rosa. [Así fue la etapa 10 del Giro de Italia 2022]

Un día para la historia de las grandes vueltas, ya que Girmay se convierte en el primer ciclista de raza negra que vence en una etapa de Giro, Tour o Vuelta. El ciclista de 22 años ya fue noticia este año tras dar una patada al muro en la Gante-Wevelgem con su victria en una de las clásicas históricas de Flandes. Después de que Eritrea y Ruanda se hayan volcado en la promoción de sus talentos, 'Bini' está ante su temporada de eclosión en el ciclismo profesional.

Lo hizo en una etapa muy especial. En las carreteras de Jesi, región de Ancona, nació uno de los ciclistas más queridos por la parroquia italiana. Michele Scarponi, campeón del Giro que se había llevado Alberto Contador, falleció en abril de 2017 y el ciclismo le rinde homenaje cada vez que puede. Este martes fue un día más en el que se le recordó en el pelotón, con la presencia de su loro Frankie en el recorrido. El final que brindaron los ciclistas bien sirvió para ponerle en valor.

No se presentó una jornada con gran batalla desde la salida de Pescara. El guion estaba claro viendo que las primeras horas de competición no tenían dificultad. Se movieron Bais (Drone Hopper), Naesen (AG2R) y De Marchi (Israel), aunque no fueron muy lejos. Las inmediaciones de la subida de cuarta categoría encendieron la mecha con varios ataques y el ritmo de Ineos. En la bajada lo intentó Simon Yates, en busca de la victoria de consuelo, y también Richard Carapaz, pero Mikel Landa se volvió a mostrar fuerte.

Van der Poel había reventado a todo el Intermarché, pero no había llegado muy lejos. En el esprint todo se igualaba y el neerlandés quiso esperar a Girmay. Así fue y el eritreo lanzó una llegada desde muy lejos. El neerlandés empezó a remontar, pero se quedó sin fuerzas y levantaba el dedo en señal de reconocimiento para el eritreo. Día grande en el Giro a pesar de que no había muchas esperanzas puestas en esta semana. Este miércoles la undécima etapa llevará al pelotón de Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia a través de un recorrido de 203 kilómetros.

