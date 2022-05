"El vestuario del PSG se ha enterado de la renovación de Mbappé a la vez que el resto del mundo"

En el Paris Saint-Germain se ha celebrado prácticamente como un título la renovación de Kylian Mbappé hasta el año 2025. En los últimos días, el culebrón dio un giro inesperado después de que se diese por hecho su llegada al Real Madrid. Ni siquiera en el vestuario del cuadro parisino conocían cuál iba a ser la decisión final del delantero.

Así lo ha confirmado Ander Herrera después del último partido de la temporada 2021/2022 para el PSG: "El vestuario del PSG se ha enterado a la vez que el resto del mundo, No sé si Achraf o a alguien cercano se lo había dicho, yo no tenía ni idea". El futbolista español ha asegurado que esperaban que el anuncio de su decisión fuese más tarde.

"Después de la comida hemos empezado a ver todas las noticias que salían en España, te escriben los amigos... pensábamos que lo iba a decir más tarde, había dicho algo de la Nations League. Luego en el estadio hemos visto que salía al centro del campo y cuando no estaba en el vestuario y había algo montado en el campo nos ha sorprendido, creo que el club lo ha montado muy bien. Disfrutar de Kylian los próximos años", ha apuntado.

Kylian Mbappé, durante un partido REUTERS

"Después de comer yo hablaba con amigos en el chat, yo no sé si él a Achraf a alguien más cercano se lo ha dicho, pero yo me he enterado en ese momento y creo que todos también. Le hemos dado un aplauso y luego ha pesado el hecho de que él aquí se puede convertir en el jugador más importante de la historia del club. Sabemos que somos un club atractivo que hay un proyecto bonito. Sorprendido estaría si se hubiera ido... no sé, no voy a decir nombres", ha sentenciado Ander Herrera.

Di María

Otro de los que ha hablado sobre el desenlace del 'culebrón Mbappé' es Ángel di María: "Creo que ha tomado una decisión importante y creo que la correcta, creo que es joven todavía y tiene tiempo de ir al Madrid, tiene tiempo para ir a donde quiera, ha firmado solo tres años más y tendrá 26, tiene muchísimo por delante, le gusta hacer historia y seguirá haciendo historia acá, está cerca de los 200 goles. Estaba en la siesta, no sabía nada, pero un poquito se notaba, él no decía nada y seguía estando aquí".

