El FC Barcelona no puede defender su corona en la Women's Champions y cae ante el Olympique de Lyon

El FC Barcelona ha caído derrotado en la final de la Women's Champions League frente al Olympique de Lyon. El conjunto azulgrana, que estaba considerado como el gran favorito al llegar al choque como el vigente campeón de la competición, no pudo hacer nada ante el tremendo poderío del equipo galo, que arrancó el partido con tres golpes que fueron una losa demasiado pesada de levantar.

Amandine Henry abrió el marcador a las primeras de cambio. Un gol en el minuto 6 que ponía las cosas muy cuesta arriba para un Barça que se veía obligado a buscar la heroica. Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí y poco más de un cuarto de hora más tarde, la gran estrella del equipo francés, Ada Hegerberg, hacía el segundo.

La final se ponía casi imposible para las actuales campeonas de liga y es que el Olympique de Lyon había salido con todo para intentar sellar cuanto antes su octavo triunfo en la competición. Antes del descanso llegaría un tercer golpe, el que enterró por completo las mínimas esperanzas de éxito del Barça. Catarina Macário hizo el tercero y puso tierra de por medio en el marcador.

Antes del descanso, el Barça consiguió reducir diferencias por mediación de Alexia Putellas. La Balón de Oro y mejor jugadora del mundo no falló en la gran cita, pero no pudo conducir a su equipo hasta la victoria. El Barça intentó salir con ánimos renovados en la segunda parte y buscaron con insistencia el premio de la remontada, pero no lo hallaron. El marcador no se movió y las jugadoras del Olympique de Lyon se proclamaron campeonas de Europa tras una exhibición portentosa en la primera parte de la final.

