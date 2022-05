La regla, un tema que ya no es tabú en el deporte de élite: "Un anticonceptivo no puede ser la solución"

España está a punto de vivir una revolución en forma de Ley del Aborto. Esta entraña la polémica baja por menstruación dolorosa de tres días que también marcará un antes y un después en el mercado laboral. Una situación que muy poco afectará a las deportistas de alto nivel. Las profesionales conviven con este período, sea con molestias o no, siendo un asunto tabú durante mucho tiempo. Además, han tenido que enfocar esta situación poniendo su salud en riesgo en algunos casos.

EL ESPAÑOL contacta con dos atletas que saben por su propia experiencia y la de sus compañeras. Ambas creen que la aprobación de esta nueva ley es un gran avance y que, desde su perspectiva, abrirá nuevos debates dentro del deporte profesional. Después de que durante esta década se haya empezado a tratar públicamente estos problemas con los que conviven las mujeres deportistas, Esther Guerrero y Ana Lozano ponen más luz sobre este asunto.

La primera sí que ha tenido reglas dolorosas, mientras que la segunda convive con otras consecuencias que tiene el período derivados de los cambios hormonales. Para una deportista es muy difícil mantenerse constante a lo largo de todo un mes por esto. Ambas tienen la suerte de tener la regla controlada, ya que todos estos efectos se multiplican ante el descontrol que los médicos recomiendan regular con anticonceptivos. Para ambas, esta no puede ser "la única solución".

Más conocimiento

Lozano, bióloga, espera que esta nueva visibilidad que le dará a la regla la ley suponga que haya más estudios: "Es muy importante visibilizarlo y conocerlo. Es una cuestión de cuidar la salud de las mujeres. No solo de aquellas a las que les pueda resultar doloroso en el momento en el que están menstruando, sino para que se gestionen tanto nuestros entrenamientos como nuestros descansos, como nuestra alimentación a lo largo de todo el mes".

Guerrero también cree que esta nueva realidad que se abre con estas bajas dará la posibilidad de que haya "más visibilidad, estudios, investigaciones" y, sobre todo, "más soluciones". "Ha habido un cambio muy importante en los últimos años. Cada vez hay más estudios sobre cómo entrenar en estas situaciones. Tenemos más información sobre los valores hormonales para sacar el mejor rendimiento en cada momento. Pero aún se puede hacer más", explica.

Una de las situaciones que explican que más ha mejorado es entre los entrenadores y otro tipo de personas con las que trabajan que son hombres. "Se está concienciando a los entrenadores, a los preparadores y a los seleccionadores", explica Esther. Por su parte, Ana cree que el hecho de que haya "más mujeres que entrenen", hará que "se pueda hablar más abiertamente de este asunto". Ambas explican que no han tenido ningún problema con un hombre al explicar estos asuntos.

Pero sí falta compresión. "Es algo que nos afecta a la mitad de la población y de verdad está súper poco estudiado", recalca Lozano. Guerrero, que sí tiene reglas dolorosas, las describe así en competición: "Recuerdo no recuperar bien, tener más pesadez, más cansancio... Me ha pasado en grandes campeonatos y lo que tienes son dolores. Aún así tratas de normalizarlo". Agradecen que desde la prensa se acerquen a conocer estas situaciones para que haya más concienciación.

Provocar la regla

Ninguna de las dos protagonistas tiene que provocarse sus períodos, una situación que sí viven otras deportistas. La primera solución que dan los médicos para regular la regla en vez de dejarla al libre albedrío es la píldora anticonceptiva. Aún así, Lozano explica que esto supone que el cuerpo viva otros "desequilibrios hormonales" que seguramente "afecten sobre el rendimiento". Para algunas es inevitable, aunque hace tiempo también se hacían masajes especiales que también los provocaban.

"Es fruto de la falta de conocimiento. No puede ser que le cuentes la situación al ginecólogo y que me diga que lo mejor es tomar anticonceptivos. No deja de ser un cambio hormonal. Es un sustitutivo hormonal de la normal que deberíamos estar segregando nosotras. Muchas veces esto es el origen de la amenorrea, que es la falta de la menstruación. Esto me produce bastante impotencia, porque es poner en riesgo tu salud", explica Lozano.

Pero, ¿se puede permitir una deportista profesional parar tres días como harán las trabajadoras con la nueva ley? "Tres días no es tanto. Seguro que de esos tres días, a lo mejor hay uno en lo que no entrenas al máximo nivel pero sí un poco. Obviamente ese tiempo te condiciona en el deporte de alto nivel", explica Ana. "Por supuesto que podemos parar, pero no es lo más recomendado", apunta Esther.

Guerrero hace hincapié en que ellas no dejan de ser deportistas cuando dejan de entrenar. "Nuestro trabajo es 24 horas y siete días a la semana. Tenemos una forma de vivir diferente. En cualquier caso, esta reforma nos va a venir bien, nos va a hacer más visibles y le va a dar más importancia a este tema", destaca. No cabe duda, la nueva Ley naturalizará aún más estos problemas en las deportistas de élite.

