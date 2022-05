La batalla de Rusia para estar en la Champions League: el TAS decidirá y se creará un precedente

El deporte ruso sigue viviendo el veto mundial por la invasión de Ucrania, pero las miradas se empiezan a poner en el futuro. El hecho de no saber cuándo acabará el conflicto mantiene en vilo a todo el mundo, pero desde el punto de vista deportivo la cuestión se sitúa sobre cuánto tiempo se prolongarán las sanciones. De momento, el fútbol europeo no quiere dejar participar a los equipos de este país en las competiciones continentales y ellos se resisten.

Después de que Rusia se quedara fuera de la repesca del Mundial 2022 de Qatar, los clubes de la Premier League rusa recibieron la noticia de que no podrán competir en la Champions League, la Europa League o la Conference League del año que viene. Los cuatro primeros clasificados a falta de dos jornadas (CSKA, Zenit, Dinamo Moscú y Sochi) han anunciado esta semana su reclamación al Tribunal de Arbitraje Deportivo de esta sanción. Este mismo ente ya desestimó la petición de la Federación Rusa de Fútbol para ir a la Copa del Mundo.

Desde Rusia tienen una clara convicción de que se está pasando por alto sus derechos al formar parte de la UEFA. La presencia de un hombre relevante en este organismo como Alexander Dyukov no evitó la ruptura con Gazprom, así como la no presencia de esta nación en la Nations League que está a punto de comenzar. Sin los equipos rusos en la Champions League se creará un precedente que puede afectar al futuro de la competición.

La protesta rusa

El 2 de mayo, la UEFA decidió eliminar a los clubes y equipos nacionales rusos de todos los torneos bajo su organización. Así, por ejemplo, el Zenit, tras haber conquistado el noveno título de su historia, se quedó sin Champions League. Este 13 de mayo, se supo que el equipo de San Petersburgo, junto con Dinamo, CSKA y Sochi, decidió apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Desde Rusia apuntan a que todo acabará como el recurso por Qatar 2022.

Puede darse una situación en la que otros equipos por razones políticas se nieguen a jugar con clubes rusos, en el caso de que estos pudieran disputar competiciones europeas. Esto supondrá la cancelación de partidos, la pérdida de reputación de los torneos, la pérdida de interés de los espectadores, la pérdida de anunciantes por la cancelación de la retransmisión y la vulneración del principio deportivo por la pérdida de puntos sin partidos.

Los jugadores del CSKA felicitan a su portero. CSKA

No existen fundamentos jurídicos para tomar la decisión de excluir a los equipos rusos, pero la situación excepcional que ha provocado el conflicto entre Ucrania y Rusia les pone en entredicho. Al final todo esto se determina por el simple hecho de seguir con el tipo de decisiones que está tomando la Unión Europea. La cuestión está en saber durante cuánto tiempo quiere la UEFA seguir aplicando este veto, si el final del conflicto marcará un antes y un después o si incluso puede ser de forma permanente.

"Zenit Football Club siempre se ha guiado por los principios de la misión de la UEFA, establecidos en los estatutos de la organización y exhortados, siguiendo el espíritu de respeto mutuo, comprensión y juego limpio, a excluir la discriminación por motivos políticos, religiosos, raciales y otros motivos", respondían desde el equipo ruso a la decisión de la UEFA. Esos "motivos políticos" no se han circunscrito en el primer gran conflicto en suelo europeo de este siglo.

¿Y Ucrania?

La Federación Ucraniana de Fútbol ha estado entablando muchas conversaciones y negociaciones en las últimas semanas para estudiar cuándo podrían regresar a los terrenos de juego después de que estallara el conflicto armado en su país. Por ello, era un reto marcado a fuego, que el combinado que dirige Oleksandr Petrakov volviera a los terrenos de juego como ya lo han hecho algunos equipos del país. Tras un partido ante el Borussia Mönchengladbach, se acerca la fecha de la repesca.

El próximo 1 de junio está previsto el encuentro ante Escocia en Glasgow. Si consiguen superar a los escoceses, se medirán a Gales el día 5 en Cardiff para jugarse el último billete europeo hacia el mundial. La preparación ya está en marcha, aunque algunos futbolistas siguen con sus clubes por Europa. De hecho, mientras la selección impulsó ese encuentro amistoso, otros clubes ucranianos también han estado jugando.

Los jugadores del Borussia Monchengladbach y de la selección de Ucrania. Borussia Monchengladbach

El Dinamo de Kiev emprendió hace unas semanas una concentración para preparar una gira de partidos benéficos y comenzaron en Bucarest una especie de trainning camp. Ahora llevarán a cabo encuentros ante rivales tan prestigiosos como el Barça, el PSG o el Milan. Esta iniciativa que llevó a cabo este equipo es muy similar a la que puso en marcha también el Shakhtar Donetsk, que viajó a Turquía para tener su propia gira contra grandes equipos europeos.

Hace varias semanas se dio por finalizada la liga con la clasificación que existía el 24 de febrero. Eso sí, no se ha elegido campeón alguno por el momento así como no ha habido descensos. Los que sí se pueden ver afectados son los equipos que puedan estar en la Champions League la próxima temporada. Shakhtar Donetsk lideraba la tabla dos puntos por encima del Dinamo Kiev y deberían de ser los clubes clasificados. Aún no hay certezas, pero los del Dombás quieren disputar estos encuentros en Gdansk, Polonia.

Guerra Rusia -Ucrania

