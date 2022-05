Tebas: "Un equipo que ha perdido 300 millones no le puede quitar a Mbappé al Real Madrid"

Javier Tebas cree que Mbappé "estará en el Real Madrid". El presidente de LaLiga habló este viernes del asunto del momento, aunque mostró las dudas que le ha generado el baile de informaciones de las últimas horas: "Como un día es blanco, otro negro, cambia... pero creo que sí".

Para Tebas, el Real Madrid sigue siendo favorito al fichaje de Mbappé. En las últimas horas, según se aproxima el esperado anuncio del delantero francés, todo se ha vuelto loco y por momentos parece que renueva y en otros que sigue firme en su decisión de vestir de blanco la próxima temporada.

"He leído tantas veces giros para arriba o para abajo... inesperado no, porque siempre hay giros. La sensación que tengo es que si hubiese querido renovar ya lo habría hecho, pero me puedo equivocar", dijo Tebas este viernes.

Problemas del PSG

"Estando el PSG en medio, poco me parece lo que estás diciendo. El PSG va a terminar este año con 650 millones de euros de masa salarial, con 300 millones de pérdidas, ¿y todavía le va a hacer una oferta millonaria a Mbappé? Si nos estamos poniendo las pilas en Europa con los clubes estado y hay una reforma importante en UEFA en ese sentido, esto no puede ser. Si el Real Madrid, que es el equipo mejor gestionado durante la pandemia, que no ha perdido dinero durante la pandemia, que tiene unas reservas importantes, que posiblemente y espero sea campeón de Europa... no puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni de casualidad, le pueda quitar a un jugador de ese nivel, no puede ser".

¿Lewandowski al Barça?

"A fecha de hoy, no. Tiene que ocurrir otras cosas que no sé si van a ocurrir. Lo de BLM, Barca Estudios... En su presupuesto tenían una venta de Barça Estudios que no veo. Los números son muy fáciles, si tienes más de 500 millones de pérdidas de los dos años anteriores tienes que recuperarlos para poder fichar sin la norma de 1/3. Quedándole a Lewandowski un año en el Bayern, entre lo que quiera cobrar Lewandowski y lo que se quiera llevar el Bayern... Me da la sensación, a fecha de hoy no lo veo en el Barcelona".

¿Es suficiente con vender a De Jong?

"Podría ser suficiente dependiendo por cuánto lo vendas y dependiendo de lo que cobre Lewandowski. Podría ser 100 millones más lo que se ahorre, hay que ver lo que queda de amortización de De Jong, que no lo recuerdo... Y luego las normas de 1/3. De Jong podría darles esa posibilidad, pero no sé si van a vender a De Jong, si lo tienen previsto vender o no. A fecha de hoy, ¿han vendido a De Jong? No. Y vender a un jugador no es tan fácil. Es verdad que el mercado ha mejorado...".

