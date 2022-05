Pochettino crea más dudas sobre Mbappé: "No sé qué va a pasar este fin de semana"

Una rueda de prensa y los ojos puestos sobre Mauricio Pochettino. El entrenador del PSG compareció este viernes ante los medios de comunicación y el tema central fue Kylian Mbappé. El técnico argentino respondió a las preguntas sobre el futuro y la decisión de este, que se decide entre renovar o fichar por el Real Madrid.

La decisión de Mbappé

"No la conozco. No puedo hablar. Es un tema personal de Kylian con el club. Hay muchas informaciones y rumores. Siempre respetando al club y a Kylian, que acaba contrato esta temporada, es el club y el jugador los que tienen que hablar estos temas. Si tengo información, no soy el indicado para hacer una declaración que no me compete".

Su opinión sobre Mbappé

"El deseo es que Kylian esté aquí por muchos años, pero no puedo mentir y no sé la información, no sé qué va a pasar. Espero que se quede. Tampoco sé si se pronunciará él o el club. No sabemos nada y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Despedida de Di María

"Es el mismo caso de Kylian. Termina contrato. Por el momento no soy la persona indicada para hablar. El club y el jugador hablarán a partir de mañana. Tengo información al respecto. No puedo mentir. Ayer hablé con Leonardo de muchos temas. A partir de mañana me podréis preguntar".

"Ángel me parece un grandísimo jugador, muy profesional, con una trayectoria increíble. Lleva 7 años aquí y es uno de los mejores jugadores de la historia del PSG".

Su futuro

"Tengo un año más de contrato y no veo por qué no voy a estar aquí el año que viene. Espero que lo mejor esté por venir. La ilusión es ganar la Champions. Se ha vuelto una obsesión para este club y quiero lograrlo".

Lo peor de la temporada

"Lo peor de la temporada son los 20-25 minutos que no pudimos sostener el partido en Madrid. Eso generó muchas situaciones en los últimos meses que no se han podido controlar, pero los jugadores han logrado levantarse y ganar la Liga sosteniendo la distancia con el segundo".

Fiesta por el título

"Es importante que todos juntos celebremos la Ligue 1. La 10ª Liga es importante para la historia del club. Incluso podría animarme a cantar".

"Quiero darle un valor a todos los antiguos entrenadores y jugadores que han aportado su granito de arena para llevar hasta este 10º título".

