Eduard Romeu: "Para fichar a Lewandowski, tenemos que liberar en el Barça tres veces su sueldo"

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, explicó que el club azulgrana tiene "ofertas mejores que las de CVC con LaLiga", un acuerdo que la entidad catalana ha rechazado porque no quiere "hipotecar los derechos televisivos durante 50 años" y porque "supone un tutelaje que no se puede aceptar".

Así lo explicó Romeu este viernes en una entrevista en El Món a RAC 1, en la que añadió que el FC Barcelona dispone "de una oferta paralela de CVC en la que ingresaría prácticamente la cantidad equivalente (270 millones de euros)" en la mitad del plazo. "CVC y otros fondos te ofrecen la posibilidad de la cesión del 10% de los derechos televisivos por 25 años", informó.

Entre estos otros fondos, el vicepresidente económico azulgrana reconoció que "Bank of America podría ser una de las opciones". En todo caso, dejó claro que el Barcelona no quiere ceder más de un 10% de los derechos televisivos. "No sé si llegaremos a 270 millones de euros, pero nos quedaremos bastante cerca. Lo que no queremos es hipotecarnos durante 50 años", insistió.

Por otro lado, volvió a poner en evidencia las fricciones que el FC Barcelona tiene con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Nos ha dicho que si firmamos su acuerdo con CVC tendremos una cosa y, si no lo hacemos, tendremos otra. Tenemos una problemática. No es normal que una persona que es un asalariado de LaLiga esté a matar con los dos principales accionistas (Barça y el Real Madrid)", consideró Romeu.

Javier Tebas, durante los desayunos de Europa Press. AFP7 / Europa Press

Las palancas económicas

El club azulgrana ha fijado una Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios para el 16 de junio con el objetivo de conseguir el visto bueno para poder activar las palancas económicas que supondrían la venta del 49,9% de Barça Licensing & Merchandising (BLM, la venta al detalle del FC Barcelona) y la cesión del 25% de los ingresos de la explotación de los derechos televisivos.

"No nos hace ninguna ilusión vender ningún derecho ni patrimonio, pero alguna medida tendremos que aplicar. Lo que queremos hacer es que los socios nos dejen tener habilitadas todas las posibles palancas para tener más libertad de negociación", explicó Romeu.

Y añadió: "Tenemos que comprar tiempo. Debemos tener habilitadas todas las palancas (los socios compromisarios ya dieron luz verde a la venta del 49% de Barça Studios) y escoger la mejor para que los números de esta temporada sean positivos".

Por otro lado, desveló que ahora mismo el club azulgrana tiene sobre la mesa una oferta de 275 millones de euros por el 49,9% de BLM. "No nos gusta. Pedimos mucho más", precisó.

Sobre otro de los frentes abiertos para mejorar la situación económica, la rebaja de la masa salarial, Romeu dijo que "Mateu Alemany ha logrado una rebaja de 150 millones de euros". De todas maneras, puntualizó que "aún no es suficiente porque la masa salarial ahora mismo es de 560 millones, prácticamente el doble que la del Bayern de Múnich".

Precisamente, una de las estrellas del equipo alemán, Robert Lewandovski, interesa al Barça para este mercado de fichajes de verano. "Ahora mismo no es posible ficharlo tal como está la normativa de LaLiga. Pero si conseguimos ingresar el triple que su salario y amortización sí que sería posible", explicó Romeu sobre este asunto.

