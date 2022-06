Thomas Müller y su dardo a Lewandowski: "Recuerdo cuando Ribery quería ir al Madrid y al final no se fue"

Todo el mundo en el Bayern de Múnich está pendiente de la situación de la gran estrella del equipo, Robert Lewandowski. El delantero polaco ha transmitido por activa y por pasiva que se quiere marchar del club alemán, pero desde la entidad bávara se mantienen firmes en su decisión de no vender al jugador. Y la plantilla cierra filas en torno a la misma idea como ha hecho recientemente Thomas Müller: "Deseo que siga muchos años".

El ariete que ha dominado el panorama goleador en la Bundesliga durante la última década termina contrato en el año 2023. Sin embargo, su intención es la de salir este verano y su destino más probable es el FC Barcelona. El club catalán está estudiando las vías para su fichaje, pero de momento lo tienen complicado ya que necesitan unos ingresos que por el momento no tienen.

Parece existir un plazo máximo de 15 días en los que el Barça debería acometer esta operación. Si no lo consigue, lo más probable es que Lewandowski mire hacia otros objetivos. En ese escenario aparece la Premier League. El Chelsea de Thomas Tuchel, que estrena propietario, quiere dar un golpe en el mercado y convertirle en el líder de su nuevo proyecto, especialmente tras el deseo de salida de Romelu Lukaku.

Robert Lewandowski, durante un partido con el Bayern Múnich. REUTERS

En otro punto se sitúa el Manchester United, que tiene la ambición de formar una delantera para el próximo curso con Cristiano Ronaldo y el todavía jugador del Bayern de Múnich. Los clubes ingleses le pueden ofrecer, tanto a él como al conjunto alemán, el dinero que el Barça ahora mismo no tiene. Pero su intención sigue siendo llegar a España.

Su compañero Thomas Müller ha concedido una entrevista al medio alemán Kicker donde ha hablado y ha analizado la situación de quien ha sido durante mucho tiempo su complemento perfecto en el campo. El alemán y el polaco han formado durante un largo periodo de tiempo una de las delanteras más letales de Europa. Uno anotando goles y el otro asistiendo y peleando por ellos.

Müller lo tiene claro

Por eso, Müller afirma que espera que Lewandowski no se vaya y que continúe siendo la referencia de un equipo que este año ha fracasado en la Champions al llegar hasta los cuartos de final y caer contra el Villarreal, un equipo teóricamente inferior: "Deseo que quien ha sido mi socio ofensivo durante años siga".

Además, Müller ha lanzado un dardo al jugador recordando viejas historias vividas en el Bayern. Y para eso ha elegido el caso de otra gran estrella del club que ya quiso en su día pasar por España. Fue Franck Ribéry, quién eligió el Real Madrid para una nueva aventura que terminó fracasando: "Estamos en la pausa de verano y es una época en la que hemos vivido muchas cosas. Recuerdo el deseo de Franck Ribéry de irse al Real Madrid".

Frank Ribery durante un partido con el Bayern de Múnich REUTERS

Lógicamente, Thomas no sabe qué va a suceder, pero lo que sí tiene claro es que si finalmente Robert se queda, su nivel no va a bajar por el hecho de estar en un club al que ha pedido su salida: "Todo jugador que siga en el Bayern el 1 de septiembre querrá jugar bien, pues jugar mal es algo que no satisface a nadie".

A pesar de todo, Müller entiende que su amigo haya tomado esa decisión aunque también le corresponde al club defender su posición: "Nuestra relación en el campo es conocida. Pero, naturalmente, el negocio es de tal manera que esto puede cambiar. En general hay algo clave: el club es más importante que nosotros, los jugadores".

