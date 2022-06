Mbappé, preso de sus palabras tras la la victoria de Argentina: "Fue una declaración injusta"

La contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Italia en la Finalissima ha tenido una víctima colateral, Kylian Mbappé. El futbolista francés aseguró hace unos días que el fútbol europeo de selecciones está por encima del sudamericano.

"La ventaja que tenemos es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil, no tienen eso... En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan", afirmó en declaraciones al medio TNT Sports.

Unas palabras que no sentaron bien en Sudamérica, especialmente en Brasil, Argentina y Uruguay, selecciones históricas y que cuentan con un palmarés internacional mayor que el de Francia. Así, el partido entre Argentina e Italia de este miércoles suponía una buena piedra de toque para ambos conjuntos de cara al Mundial de Qatar y también una oportunidad de reválida para el futbol sudamericano en referencia a las palabras de Mbappé.

Como era previsible, la cascada de declaraciones contra Mbappé tras el triunfo argentino no ha tardado en aparecer. Incluso antes del partido 'Dibu' Martínez, portero de la albiceleste, aseguraba que "los europeos no saben lo que es jugar en Sudamérica".

"Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia que no podéis respirar. Pero bueno, ellos siempre juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica".

El reciente subcampeón de Europa, Fabinho, declaraba hace unos días que "jugar en Bolivia no es fácil. No sé si alguna vez jugó en Bolivia en su vida, no es fácil. Jugar en Uruguay también es muy difícil".

Unas impresiones con las que también coincidía Lautaro Martínez: "Vi lo que dijo, pero Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Brasil, como nosotros, tiene a la mayoría de los futbolistas jugando en Europa. Me pareció una declaración injusta".

"Queremos probarnos contra las selecciones europeas. La mayoría de los convocados estamos en Europa y todos los días, hasta en cada entrenamiento, te medís con ellos. Por eso digo que estamos tranquilos y trabajamos en la idea que nos pide el entrenador. Estamos contentos con el funcionamiento y lo que estamos dando adentro del campo", añadió el delantero interista.

Después del partido fueron precisamente Di María y Messi, compañeros de Mbappé esta temporada en el PSG, los que han alzado la voz defendiendo el fútbol sudamericano.

Messi comentó que "No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España cuando volvíamos de una eliminatoria".

Además, contó lo que le mencionaba a sus compañeros: "¿Sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá? Colombia, la altura, el calor, Venezuela… Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil, y, aparte, son grandes selecciones con grandes jugadores. El fútbol cada día está más igualado, sea cual sea el rival".

Di María fue algo más comedido tras el partido, pero también reivindicó el papel del fútbol sudamericano: "A nosotros nos toca jugar en Sudamérica contra las selecciones que están. Ellos juegan constantemente entre ellos aquí. Creo que hoy demostramos que estamos a la altura de los equipos de Europa".

