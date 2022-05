Laporta abre una guerra contra Tebas: "Parece que quiere perjudicar los intereses del Barça"

Continúan los rifirrafes entre Joan Laporta y Javier Tebas. El presidente del Fútbol Club Barcelona ha respondido, con bastante dureza, al mandamás de LaLiga después de que este último opinase sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski por la entidad blaugrana. El dirigente culé ha opinado que si sus declaraciones son voluntarias es "una muestra clara de que quiere perjudicar los intereses" del Barça.

En los Desayunos Deportivos de Europa Press, Tebas dijo lo siguiente: "El Barça ya sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico. Es para evitar problemas económicos mayores. No sé si venderá a De Jong, Pedri o a Pepito".

"Él sabe lo que tiene que hacer, vender activos e ingresar más, eso es lo que tiene que hacer. El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barça la tiene vacía. A día de hoy no puede ficharle", agregó el presidente de LaLiga.

Javier Tebas, en los desayunos de Europa Press AFP7 / Europa Press

"A día de hoy no puede ficharle". Javier Tebas no pudo ser más claro y contundente a la hora de valorar la 'operación Lewandowski'. Estas declaraciones no han sentado nada bien a un Joan Laporta que no ha dudado en responder a su homólogo de La Liga.

"Ante las manifestaciones del presidente de LaLiga, diciendo que no podemos fichar a un jugador, yo me permito recordar -con todos los respetos al presidente de LaLiga- que sus funciones son velar por los intereses de La Liga y de los clubes de fútbol", ha afirmado el dirigente del Barça.

Laporta, molesto

"Le pido que se abstenga de hacer comentarios sobre los posibles fichajes del Barça porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. Y además estas declaraciones no sé si las hace voluntariamente o involuntariamente, pero si las hace voluntariamente es una muestra clara de que quiere perjudicar los intereses del FC Barcelona", continuó diciendo Laporta.

"Y si las hace involuntariamente es una prueba más de la incontinencia verbal y ese afán de protagonismo que tiene el presidente de LaLiga y pienso -con todos los respetos- que no le corresponde", sentenció el presidente del Barcelona en respuesta a Javier Tebas.

[Más información - Javier Tebas responde a Laporta y su complicidad: "Si eso se entiende como mamoneo, en absoluto"]

Sigue los temas que te interesan