De la Peña, el agente con más poder en la Selección pone contra las cuerdas a Laporta por Gavi

El último año ha consagrado a Iván de la Peña (Santander, 1976) como el agente de moda del fútbol español. Casi de la nada ha pasado a tener una importante presencia en los vestuarios del Barcelona y de la Selección. Le une una gran amistad con Carles Puyol y Luis Enrique, como lo hacía también con Joan Laporta. Pero la relación con el presidente culé ha estallado por los aires.

Los dos clientes de Lo Pelat de mayor perfil son Eric García y Gavi. Ambos futbolistas del Barça e internacionales con España. Al central le llevó de vuelta al club azulgrana el pasado verano y al centrocampista de 17 años le quiere renovar. Sin embargo, las negociaciones por el nuevo contrato de Gavi (el actual acaba en 2023 y tiene una cláusula de 50 'kilos') se han enquistado y están dando algún que otro dolor de cabeza.

A Laporta no le ha gustado que a estas alturas Gavi no esté renovado. La predisposición del jugador es seguir en el Barça como también lo es la de su agente, pero no a cualquier precio. El presidente culé ha tensado la cuerda y, públicamente, ha decidido lanzar un órdago a De la Peña: "Su representante está jugando y comparando", dijo esta semana en una entrevista en L'Esportiu.

Puyol, De la Peña & Sostres

De la Peña es la cara visible de Footalent, empresa de representación de futbolistas que administra junto a Ramon Sostres. La agencia nació en 2015 con otro socio: Puyol. El excapitán azulgrana, sin embargo, duró poco más de dos años hasta salirse de la administración.

Puyol, aún así, sigue ligado a día de hoy de forma indirecta como copropietario de Massivert (que lleva junto al propio Sostres), principal accionista de Footalent (con un 45%). El de Puebla de Segur es también cercano a Laporta, quien le ha ofrecido entrar en su directiva y no se descarta que lo haga antes o después.

De la Peña, Puyol y Luis Enrique

Los vínculos de la agencia de De la Peña con el entorno del Barça están claros y su protagonismo ha llegado mediante perlas de La Masía. A Eric García y Gavi se suman el portero del Barça B Arnau Tenas -y su hermano gemelo Marc, ahora en el Alavés- y el juvenil Aleix Garrido. Carles Aleñá (Getafe) y Adrián Bernabé (Parma) son otros exculés a los que representa el cántabro.

En Sant Joan Despí y en el Camp Nou conocen bien al De la Peña representante, ya que antes vistió su camiseta cuatro temporadas (1995-1998 y 2000/2001). Aunque por su trabajo también se ha hecho costumbre verle en otras sedes, como la Ciudad Real Madrid (Valdebebas), por la que se pasó en febrero y despertó ciertos rumores sobre Gavi. El motivo de su visita fue negociar la renovación de otro de sus representados, el joven Marc Cucalón. Otro dato: Lo Pelat también es un gran amigo de Raúl González.

Una 'amenaza' para Orobitg

Los tiempos cambian y en el seno del Barça se ha producido una disgregación de sus futbolistas entre varias agencias o representantes. El que más poder ha tenido en la última época ha sido Josep Maria Orobitg, con su empresa Tacticgrup, representando a Sergio Busquets, Sergi Roberto y Oscar Mingueza, en la actualidad, así como a gente importante como Pep Guardiola. Ahora su dominio es compartido con otros.

Footalent tiene tres futbolistas de futuro (Gavi, Eric García y Arnau Tena), colocándose a la par que AC Talent (agencia de Piqué, Umtiti y Riqui Puig) o Gestifute (de Nico, Álex Balde y Adama Traoré). Estas se verán mermadas por salidas señaladas: Umtiti, Riqui o Adama. Igual que Mingueza, de Orobitg. En la jerarquía culé hay que mencionar también a la empresa Leaderbrock, que lleva a dos pesos pesados: Pedri y Ferran Torres.

Presencia en la Selección

En la Selección, donde se ha acusado a De la Peña de sacar provecho de su relación con Luis Enrique, también sucede algo parecido. Stellar, el grupo del superagente Jonathan Barnett, domina la última lista con tres representados: Unai Simón, Robert Sánchez y RDT. Tras él aparecen cuatro agentes con doble presencia: InterstarDeporte (Jordi Alba y Pau Torres), Pablo Barquero (Rodri y Sarabia), Niagara (Dani Olmo y Morata) y Footalent (Gavi y Eric García).

Los casos de Gavi y Eric han sido polémicos en España. El primero por ser convocado solo un mes después de su debut con el primer equipo del Barça y el segundo por ser un fijo en las listas con centrales como Nacho o Albiol dando un mejor rendimiento. Cuando Luis Enrique llamó a Arnau Tenas, portero en la Sub21, para suplir la baja de Robert Sánchez, explotaron las sospechas sobre la dupla Lucho-De la Peña.

Gavi, Eric García, Nico y Ansu Fati, de izquierda a derecha

El 'caso Gavi'

El crecimiento de la influencia de De la Peña es evidente y Laporta, con el que tenía una buena relación, le ha echado un pulso por el 'caso Gavi': "Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado", dijo el presidente en L'Esportiu. Y añadió: "Las noticias que tenemos son que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, por el momento, no está aceptada".

"No lo entendemos", señaló Laporta en su entrevista. En su explicación, dejó clara la postura del club: "La propuesta, en nuestros niveles salariales, es más que aceptable. Además, no saldremos de estos niveles, porque no quiero que el Barça siga en la línea que seguían los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina. Nosotros debemos ponerle criterio, y es lo que estamos haciendo. Si tenemos jugadores que salen de la cantera, les hacemos una oferta de presente y de futuro muy buena y resulta que su representante está comparando y retrasando la decisión; es comprensible que la situación no me guste. Yo le animaría a que lo aceptara lo antes posible", dijo.

A De la Peña y al entono de Gavi le han sorprendido las declaraciones de Laporta. Habrá más encuentros del agente con Mateu Alemany, pero el ambiente se ha enrarecido con un representante cuyo poder ha crecido en Can Barça y tiene influencias importantes con Puyol. Y en medio, el futuro del gran talento de Los Palacios.

