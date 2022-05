El Barça admite problemas con la renovación de Gavi: "No entendemos que jueguen con su futuro"

El FC Barcelona está teniendo graves problemas para perfilar su proyecto deportivo de cara a las próximas temporadas. Mientras el conjunto azulgrana se encuentra en plena gira por Australia, la cúpula de la entidad catalana se ha quedado en la Ciudad Condal para seguir avanzando con la planificación del próximo curso. Por ahí pasaban casos como el de Sergi Roberto, prácticamente cerrado, y Ousmane Dembélé, de quién el club sigue esperando una respuesta a su oferta de renovación. Aunque sin esperanzas de éxito.

Sin embargo, Joan Laporta y Mateu Alemany siguen tratando otros asuntos y ahora mismo el que mayor atención les está llevando es la renovación de Gavi. El joven centrocampista del FC Barcelona y su entorno le siguen dando largas al club, ya que no han aceptado la oferta que tienen encima de la mesa y que parece no satisfacerles. Por ello, están escuchando otras ofertas y comparándolas con el proyecto que le ofrecen desde la Ciudad Condal.

De momento, el descontento con el agente del jugador, Iván de La Peña, es total, ya que no entienden que esté jugando y mercadeando con uno de los mayores productos de La Masía en los últimos años. En el Barça tenían la confianza de que jugadores como Pedri o Gavi lideraran el nuevo proyecto azulgrana. Pero en el caso del jugador de Los Palacios parece que no está cerca de ser así.

Gavi controlando el balón por la banda del Camp Nou Reuters

El Barça ya ha realizado su última oferta por la renovación de Gavi teniendo en cuenta su delicada situación económica. Sin embargo, desde el entorno del jugador esperan que Laporta y Alemany se vuelvan a poner en contacto con ellos para mejorar dicho ofrecimiento. Un tira y afloja entre ambas partes en el que la cuerda está a punto de romperse. Gavi, a sus 17 años, tiene claro que quiere seguir en el club que le ha visto crecer, pero no a cualquier precio.

Gavi contra el Barça

Este curso ha disputado 47 partidos con la primera plantilla después de subir desde el filial. Fue pieza clave con Ronald Koeman y también ha tenido protagonismo en el equipo de Xavi Hernández. Además, ha recibido la llamada de la Selección por parte de Luis Enrique, para quien es titular casi indiscutible.

El agente de Gavi ha recibido muchas llamadas desde grandes clubes europeos que están atentos a la finalización de su contrato en junio de 2023. Aunque siguen esperando una llamada del Barça para seguir, la situación no está nada clara. Además, las incendiarias palabras en una entrevista con L'Esportiu, no han ayudado a sofocar el fuego precisamente.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, durante una entrevista con los medios del club FC Barcelona

"Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación encima de la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, de momento, no está aceptada por el agente del jugador No lo entendemos. Gavi es un jugador que nos gusta a todos. Tiene 17 años, un presente y un futuro magnífico en el Barça. No entendemos que su representante esté jugando y comparando. Pienso que la propuesta del club, dentro de nuestros niveles salariales, es más que aceptable".

Joan Laporta ha dejado meridianamente claro que no pueden exceder los términos y las cifras que ya les han comunicado al entorno del jugador. Por ello, al no haber respuesta, entienden que no tienen intención de que Gavi sigue vistiendo los colores del club cuando finalice su vinculación: "No saldremos de estos niveles salariales, porque no quiero que el Barça siga en la línea que seguían los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina".

