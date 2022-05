Laporta carga contra LaLiga: "Hacemos lo que podemos, no tenemos ningún apoyo"

En la fiesta del Deporte Catalán, Joan Laporta ha analizado la situación del Fútbol Club Barcelona. Después de una temporada en blanco, en la que además han visto cómo el Real Madrid se proclamaba campeón de La Liga y está en la final de la Champions League. Aunque el foco azulgrana se pone ahora en el mercado de fichajes de verano.

La crisis económica continúa siendo la realidad de Can Barça y el presidente no ha dudado en cargar contra LaLiga: "Hacemos lo que podemos. Es difícil. Venimos de donde venimos. No tenemos ningún apoyo ni complicidad de LaLiga". Laporta ha incidido, además, en las diferencias con el Fair Play Financiero con otros países.

Para nadie pasa desapercibido que las cuentas del Paris Saint-Germain no acaban de cuadrar con la continuidad de Kylian Mbappé. "Las normas del Fair-Play de aquí son demasiado restrictivas, exigentes si las comparamos con otros países y esto es otro hándicap a superar. Nosotros estamos acostumbrados a superar obstáculos", ha afirmado el dirigente azulgrana.

Joan Laporta en una comparecencia pública FC Barcelona

Laporta, por otro lado, ha dado el ingrediente principal de la receta para que se consolide el cambio en el Camp Nou: "Venimos de donde venimos y el único secreto es el de trabajar, trabajar y trabajar bien. Tenemos claro que hemos de mejorar y hacer un equipo más competitivo".

Fútbol Femenino

Además, durante la gala, en la que fue premiada Alexia Putellas como mejor deportista catalana del año, Joan Laporta también se refirió a la derrota del Barça Femenino en la final de la Women's Champions League. El conjunto culé, que ganó la competición la pasada temporada, no pudo con el Olympique de Lyon de Ada Hegerberg.

El presidente del Barcelona no ha ocultado que las jugadoras "estaban tocadas y tristes tras la derrota" en la final de la Champions femenina. "Habían puesto muchas esperanzas", ha agregado un Joan Laporta que ha sacado pecho por este equipo que va a seguir haciendo historia: "Son un orgullo para el club, la ciudad y el país".

