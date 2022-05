Luis Suárez: "En el Atlético me dijeron que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir"

Luis Suárez no jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Su salida era inesperada, al menos para él y su familia. Y es que, como ha asegurado en El Larguero de la Cadena SER, le informaron antes de que le iban a dedicar un acto de despedida antes que ya no contaban con él para la 2022/2023.

"Me dijo Rafa Alique -el director de comunicación del Atlético- que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir. Y dije 'bueno, alguien del club me ha dicho algo'... No hablé nada con el Cholo ni con Berta ni con Miguel Ángel. Me podían haber avisado antes", ha revelado el delantero uruguayo.

El ex del Barcelona ha destacado, además, que le hubiera "gustado seguir" en el Atlético más tiempo. Y eso pese a que "estaba en un rol en el que no estaba acostumbrado", pero que acepto "de buena manera". Sobre su próximo paso no ha querido o podido desvelar nada, ya que ha asegurado que no sabe dónde jugará la temporada que viene.

Luis Suárez celebra un gol en el Wanda Metropolitano. AFP7 / Europa Press

"Ahora estoy en Madrid esperando que los niños terminan el colegio y después tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial", ha comentado. Precisamente, sus hijos son preguntados en el colegio por si se van de Madrid: "Se sorprenden, les dicen que les vaya bien en Estados Unidos... o en Inglaterra. Les decimos que cuando sepamos algo les contamos".

Metidos de lleno en el tema sobre su futuro, ha revelado que le ha llegado "alguna propuesta" de clubes españoles, las cuales está analizando. "No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir", ha agregado. Para Luis Suárez es una prioridad seguir en Europa porque "China, Qatar o Arabia" aún no están en su cabeza.

"Te ríes porque hay gente que te dice 'seria una oferta...', pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de aquí, la cabeza la tengo aquí", ha afirmado.

Messi y Mbappé

También ha sido preguntado por la decisión de Leo Messi de cambiar el Barça por el PSG: "Te juro que hasta el día que lo anunció, Leo no me había dicho nada, porque no lo sabía. Yo le decía 'dime boludo' y me decía que no decía nada. Me reía porque la gente preguntaba".

"Yo en el Liverpool ganaba más de lo que fui a ganar al Barcelona y preferí el proyecto del Barcelona y la misión de ganar la Champions y no me equivoqué. Si ahora gana la Champions, el año que viene decimos qué bien eligió", ha continuado sobre su propia experiencia y el caso de Messi.

En cuanto al no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, Luis Suárez no ha escondido su sorpresa: "Me sorprendió, son momentos y situaciones que las comprender, se aceptan y uno es libre de decidir, él tenía la sartén por el mango y tenía la posibilidad de elegir, eligió su ciudad, donde vive, donde le presentan un proyecto ganador".

