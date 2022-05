La apuesta del 'Kun' Agüero para la final de la Champions que no gustará al antimadridismo

Sergio 'Kun' Agüero fue el invitado de este martes 17 de mayo del programa El Hormiguero. El delantero argentino ha relatado cómo pasó a convertirse en toda una personalidad dentro del mundo del Twitch, así como también la manera en la que afrontó su retirada por sus problemas de corazón. Además, también se mojó acerca de la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool.

El próximo sábado 28 de mayo, los dos mejores equipos de Europa se ven las caras en París. Una final que ya se vivió en 2018. Entonces, en Kiev, fue el Real Madrid el que levantó la 'Orejona'. No hay favoritos, aunque el 'Kun' cree que volverá a reinar el club blanco: "El Real Madrid tiene muchas oportunidades para ganar la Champions, su manera de llegar a la final le pone como favorito. En finales tienen mucha experiencia y llega en un buen momento".

No hay que olvidar que, en su día, el ex de equipos como el Atlético de Madrid o el Manchester City quiso fichar por la entidad de Concha Espina. Pero después de salir del Vicente Calderón se hizo inviable un desembarco en el Real Madrid. De ahí a poner rumbo a la Premier League para quedarse en el Etihad Stadium hasta probar suerte en el Fútbol Club Barcelona.

Además de esta particular apuesta para la final de la Champions League, Agüero también habló en El Hormiguero de Pablo Motos sobre su inmersión, y también éxito, en Twitch: "Empecé hace dos años y medio a modo de cachondeo... Yo le pedía a la gente que no se suscribiese, yo no necesitaba la plata".

Retirada obligada

El 'Kun' explicó también cómo se produjo su retirada del fútbol: "Empecé a sentirme mal en la pretemporada, tenía dolores de cabeza, calores, me sentía incómodo". "Un día estaba entrenando y, de repente, siento un mareo y después empiezo a sentir el corazón a latir mucho. Me hicieron diversas pruebas y todo salió bien", continuó explicando.

"Salté a por el balón y se empezó a taponarme la garganta. Quería gritar al árbitro y no podía. Empecé a ponerme nervioso, agarré a un defensa y le pedí que parasen el partido. Tras recuperarme, me vino la arritmia y no me dejaron continuar el partido", agregó un 'Kun' que reveló que llegó a pensar en que se moría. "Cuando sufrí la arritmia no me prohibieron jugar al fútbol, fui yo quien tomé la decisión. No quería poner en peligro mi vida", sentenció el argentino.

