El plan de Messi para el final de su carrera: adiós a Argentina, portazo al Barça y el paso tras el PSG

Leo Messi pudo haber jugado este viernes su último partido en Argentina con La Albiceleste. El astro del PSG capitaneó a su selección en la victoria contra Venezuela (3-0) en un partido que se celebró en el estadio de La Bombonera. Marcó y luego del encuentro dejó una frase que puso los pelos de punta a todos los seguidores del siete veces Balón de Oro.

Messi es consciente de su realidad. Al Mundial de Catar que se jugará entre noviembre y diciembre llegará con 35 años. El final se acerca de forma inevitable por culpa del tiempo e incluso La Pulga tendrá que enfrentarse a difíciles decisiones sobre su carrera deportiva. En el ambiente ya se siente que, quizás, no vuelva a vestir la camiseta de su selección pasada la cita mundialista de este año.

Messi afirmó este viernes que tras el Mundial de Catar tendrá que replantearse "muchas cosas", y no aseguró que continúe vistiendo la camisa número 10 de la selección Albiceleste, con la que se siente feliz.

"Creo que no vamos a volver más. Es la despedida", dijo al admitir que Argentina probablemente no volverá a jugar en su territorio hasta después del Mundial. "Pienso en Ecuador y en los partidos previos de preparación. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, nos vaya bien o mal, esperemos que bien", dijo el jugador del PSG.

En Argentina están en alerta por la posible despedida de Messi y la de su generación. Kun Agüero ya se fue, obligado por sus problemas cardiacos, y otro que como Leo lo ha dejado en el aire fue Di María. "Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravilla es poco", dijo 'El Fideo' en su cuenta de Instagram.

Messi seguirá en París

El asunto de la selección pone en aviso del mismo modo sobre el resto de la carrera de Messi. En su contrato con el PSG tiene otro año más, hasta 2023, que sería el primero en el que le viéramos por primera vez sin lucir la camiseta de Argentina. Nada hace sospechar que Leo no vaya a cumplir su contrato, más aún cuando L'Équipe apuntó que el astro tiene una cláusula con el club del Parque de los Príncipes que le haría percibir 15 millones de euros brutos si sigue este verano.

Volver al Barcelona para la temporada que viene es imposible, como también parece serlo que lo vaya a hacer como futbolista en activo. No será con Joan Laporta ni su directiva, con la que no ha vuelto a tener contacto desde que en agosto se despidiera de la entidad en la que se formó como futbolista. Su adiós fue doloroso y en la familia Messi ven irreconciliable la relación con el actual presidente.

Messi será el eje del proyecto del PSG la próxima temporada. A su lado seguirá Neymar, pero no Mbappé. Más espacio libre en ataque para el argentino, que sigue teniendo la obsesión de ganar otra Champions League tras no hacerlo desde 2015. Parece que será un todo o nada para él, ya que su adiós de Argentina parece seguir un plan que se lleva años avisando que tiene en mente.

Miami, en el horizonte

El plan de Messi sería poner rumbo a Estados Unidos en 2023. El año que viene cumplirá 36 años y sin el estímulo culé es más difícil pensar que vaya a alargar su estancia en Europa más. Acabará contrato con el PSG y podrá decidir qué hacer, con la MLS llamando a su puerta desde hace tiempo. El destino más probable es el Inter de Miami de David Beckham.

En Miami, Messi no tendría que buscar alojo puesto que ya es propietario de varios inmuebles en la ciudad (incluso lo tiene su padre). El club lleva tiempo tentándole, como también había hecho el New York City. Esta segunda puerta se cerró al no desembarcar en el Manchester City, que comparte dueño con el club de la ciudad neoyorkina, el pasado verano.

Para dar todavía más fuerza al rumor, se apunta que el Inter de Miami también tiene entre sus planes reclutar a alguna vieja gloria del Barcelona este verano o el que viene. Entre los nombres está Luis Suárez, gran amigo de Messi con el que se podría reencontrar en un ambiente menos exigente al del fútbol europeo. Las piezas encajan y como broche final podría estar vestir por última vez la camiseta de Newell's. Messi teje el plan para el final de su carrera deportiva.

