Messi duda de su futuro: "Me voy a tener que replantear muchas cosas"

Leo Messi pudo haber jugado este viernes su último partido en Argentina con La Albiceleste. El astro del PSG capitaneó a su selección en la victoria contra Venezuela (3-0) en un partido que se celebró en el estadio de La Bombonera. Marcó y luego del encuentro dejó una frase que puso los pelos de punta a todos los seguidores del siete veces Balón de Oro.

Messi es consciente de su realidad. Al Mundial de Catar que se jugará entre noviembre y diciembre llegará con 35 años. El final se acerca de forma inevitable por culpa del tiempo e incluso La Pulga tendrá que enfrentarse a difíciles decisiones sobre su carrera deportiva. En el ambiente ya se siente que, quizás, no vuelva a vestir la camiseta de su selección pasada la cita mundialista de este año.

Messi afirmó este viernes que tras el Mundial de Catar tendrá que replantearse "muchas cosas", y no aseguró que continúe vistiendo la camisa número 10 de la selección Albiceleste, con la que se siente feliz.

Leo Messi, con la selección de Argentina EFE

"Hace tiempo que soy feliz acá. Ganamos la Copa (América) con este grupo maravilloso. Todo fluye de manera natural. Es más fácil adentro y afuera de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil", expresó el capitán de Argentina tras golear por 3-0 a Venezuela en el estadio La Bombonera.

"Creo que no vamos a volver más. Es la despedida", dijo al admitir que Argentina probablemente no volverá a jugar en su territorio hasta después del Mundial. "Pienso en Ecuador y en los partidos previos de preparación. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, nos vaya bien o mal, esperemos que bien", dijo el jugador del PSG.

"No es la primera vez que siento este apoyo. Ya lo había sentido. Esperábamos esto de la gente luego de los últimos tiempos que venimos pasando y la único que hay entre el público y la Selección", expresó al aludir al referirse al apoyo del público en el partido en el que anotó el gol número 81 con la Albiceleste.

Listos para el Mundial

La selección argentina se despidió esta noche de su público con una goleada por 3-0 ante Venezuela por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol para el Mundial de Catar 2022.

En una fría noche de otoño en el estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera', de Buenos Aires, la Albiceleste se impuso con goles de Nicolás González, Ángel Di María y su capitán: Lionel Messi. El '10' igualó al uruguayo Luis Suárez en la cima de los goleadores de las eliminatorias sudamericanas con 28

Con este triunfo, una Argentina ya clasificada para el Mundial alcanzó los 38 puntos para quedar segundo detrás del líder Brasil, mientras que una Venezuela en reconstrucción se mantiene en el último lugar con 10 unidades.

