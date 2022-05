Mbappé, en boca de todos: hasta en París suenan mensajes de despedida

Continúan las idas y venidas en cuanto al 'culebrón Mbappé'. El delantero ha sido tentado tanto por el Paris Saint-Germain para su continuidad como por el Liverpool para su fichaje en este 2022. Sin embargo, la predisposición del futbolista ha seguido siendo, con el paso de los meses, la de recalar en el Real Madrid una vez finalice su vinculación con el equipo del Parque de los Príncipes.

Algunas informaciones apuntan a que desde el PSG han intentado este martes una última ofensiva para intentar hacer cambiar de opinión a Kylian Mbappé. El propio jugador galo dijo que su elección estaba "casi" hecha. Lo hizo en Qatar, en el momento de recoger, por tercera temporada consecutiva, su premio a mejor jugador de la Ligue-1 en la 2021/2022.

"No puedo decir nada sobre mi futuro, pero lo sabréis muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Hace tres años me equivoqué hablando sobre este tema en esta gala. Quiero participar en la ceremonia, no buscar la gloria. Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi", apuntó el internacional francés.

Resignación en París

Mientras algunos informan de ese último intento, un medio tan fuertemente vinculado al PSG como es Le Parisien entona un mensaje con aire de despedida a Mbappé. Es el periodista Dominique Sévérac el que, en su artículo, pide a los aficionados del equipo que tenga un comportamiento ejemplar con el delantero sea cual sea su futuro. Aunque esto suponga que a partir de la próxima temporada juegue en el Real Madrid.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Se trata de decir un enorme gracias. Gracias por la alegría, por los goles y por los gestos sensacionales. El agradecimiento tendrá el valor del alivio, la esperanza y la seguridad de revivir grandes momentos. La alegría de ver cada semana a nuestro superhéroe en nuestra telenovela favorita", señala el periodista de Le Parisien.

Este mensaje del medio con más estrechos vínculos con el PSG cobra aún más importancia después de que fuesen ellos los que asegurasen a principios de este mismo mes de mayo que Kylian Mbappé renovaría con el Paris Saint-Germain. Información que fue desmentida casi de inmediato por la madre del jugador.

Además de Le Parisien, también desde Goal France se resignan al desenlace del culebrón. Este medio de comunicación destaca que el acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid está cerrado al "99 por ciento". Señalan, además, que Kylian firmará con la entidad blanca por las cinco próximas temporadas. Lo único que no acaban de revelar es si el anuncio de su adiós al PSG se producirá antes o después del último partido de los de Pochettino en la Ligue-1 esta campaña.

[Más información - El plan renove del Real Madrid: dos dudas y protección contra el PSG]

Sigue los temas que te interesan