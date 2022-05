El plan renove del Real Madrid: dos dudas y protección contra el PSG

A la temporada del Real Madrid todavía le falta por celebrarse la cita más importante de todas: la final de la Champions League. Sin embargo, en el club blanco se han encargado de llegar a este punto con grandes asuntos atados. Es el caso de los fichajes de Antonio Rüdiger o de un Kylian Mbappé inminente y también de varias renovaciones.

El Real Madrid ya tuvo en 2021 un verano agitado en clave renovaciones. Hubo siete en total: Modric (2022), Benzema (2023), Nacho (2023), Lucas Vázquez (2024), Carvajal (2025), Courtois (2026) y Fede Valverde (2027). Ahora se presenta otro verano en el que podría haber tantas firmas como el pasado.

Varios futbolistas del Real Madrd acaban contrato el próximo 30 de junio y unos cuantos también lo harán dentro de un año, en 2023. Son sobre los que se pone el foco, pero también en los jóvenes que han dado un salto en la plantilla en las últimas dos temporadas y a los que se quiere alejar del radar del PSG.

Modric, Kroos y Benzema

Yendo en orden, la renovación de Modric se da por hecha. Firmó el año pasado por una temporada y se repetirá la fórmula otra vez. Seguirá hasta 2023 y durante la próxima temporada se irá decidiendo si alarga más su carrera o es su último contrato y cuelga las botas. A diferencia de él, el de este viernes contra el Betis será el partido de despedida del Santiago Bernabéu de Marcelo, Isco Alarcón y Gareth Bale.

Por otro lado, el Real Madrid tiene seis futbolistas que acaban contrato en 2023. Tres renovarán si quieres, dos están en duda y a uno se le buscará salida este verano. Este último es Mariano Díaz, que en caso de frustrarse su marcha otro año más, solo tendrá una temporada de contrato.

Nacho tiene encaminada la renovación hasta 2024. Habrá conversaciones con Karim Benzema y Toni Kroos, cuyas carreras pueden dar más de sí al máximo nivel y renovarán sin problemas. Estos veteranos no solo se han ganado decidir su futuro, sino que además siguen siendo pilares del equipo. El caso del '9' es todavía más especial por estar cerca de ganar su primer Balón de Oro a los 34 años.

Las dudas: Asensio y Ceballos

Lo que no está nada claro es que Marco Asensio y Dani Ceballos vayan a seguir. A los dos se les ofrece renovar, pero si no lo hacen saldrán traspasados. A Asensio le ofrecen más en otros equipos y, como ocurre con Ceballos, no hay un puesto relevante para él asegurado en la plantilla. Las condiciones están claras y ellos tendrán la última palabra.

Asegurando el futuro

Las oficinas del Real Madrid volverán a echar humo otro verano más, ya que las renovaciones no acabarán ahí. El trío de brasileños (Vinicius, Rodrygo y Militao) ha crecido en el equipo y tendrán un contrato acorde a su nuevo rol.

Vinicius tiene hasta 2024 y Militao y Rodrygo hasta 2025, pero en verano habrá charlas para ampliar sus contratos. Todo está ya avanzado y, además de sumar más temporadas, tendrán una mejora de salario. Sus renovaciones, como también lo fue la de Valverde el verano pasado, tienen detrás la sombra del PSG.

La salida de Mbappé rumbo al Real Madrid amenaza con tener consecuencias. Al menos ese es el caso del PSG, dado a las venganzas. Lo sabe el Barça y en el club blanco se refuerzan para protegerse de ello. De momento, la sensación es que todo está bajo control y que cualquier movimiento desde París, como poco, dejaría un buen montón de millones en Madrid.

