Mbappé, todo al blanco: negativa al PSG y rechazo al Liverpool

Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid. El delantero francés todavía no ha querido confirmar la decisión que ha tomado al tener que disputar un partido más con el Paris Saint-Germain en la Ligue-1 esta temporada. Será cuando acabe el campeonato galo el momento en el que el futbolista confirme su salida al finalizar su contrato el próximo 30 de junio.

En el PSG han intentado convencerle por todos los medios de su continuidad. Incluso convirtiéndole en el jugador de fútbol mejor pagado del mundo. Pero ni siquiera el dinero ha provocado que Mbappé deje a un lado su sueño de triunfar en el Real Madrid. Tampoco los movimientos del Liverpool. Desde Inglaterra confirman que el club de Merseyside ha movido ficha desde las sombras para lograr su 'sí, quiero'. Pero no ha resultado efecto.

El interés del Liverpool en el internacional francés no es nuevo. Ya en los últimos años se ha especulado con la intención de los de Anfield en pescarle. Con él completarían el círculo en su delantera. Aunque tampoco se pasa por alto que tanto Salah como Mané han querido abandonar la disciplina red en algún momento durante los últimos meses.

Mbappé quiere jugar en el Real Madrid y así va a pasar. Ni el todopoderoso PSG ni el histórico Liverpool han podido con el trece veces campeón de Europa. Mientras desde Inglaterra han mantenido una política relajada para no presionar al jugador, en Francia sí que las presiones han sido de lo más intensas. Algo que, en ocasiones, ha llegado a molestar al propio Kylian.

El delantero galo ya quiso abandonar el Parque de los Príncipes el pasado verano. Pero con contrato en vigor, ni las millonarias ofertas del Real Madrid hicieron que se abriesen las puertas de salida para él. Ahora, con el final de su contrato, ha llegado el momento de la verdad. Un momento que se confirmará, presumiblemente, antes de que tenga que concentrarse con la selección de Francia para los compromisos internacionales de junio.

Esperando su momento

Durante la gala en la que recogió el premio a mejor jugador de la temporada de la Ligue-1, galardón que gana por tercera campaña consecutiva, Kylian Mbappé no quiso realizar el anuncio. Dijo que no quería ser protagonista por este motivo. Aunque el escenario era ideal de haber tenido que confirmar su renovación por el PSG. Como esta no es su decisión, prefirió guardar silencio.

"No puedo decir nada sobre mi futuro, pero lo sabréis muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Hace tres años me equivoqué hablando sobre este tema en esta gala. Quiero participar en la ceremonia, no buscar la gloria. Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi", destacó el futbolista.

Este sábado, el PSG juega su último partido de la temporada 2021/2022. Después de esto, Mbappé comunicará la decisión definitiva. Mientras en el Real Madrid ya le esperan con los brazos abiertos tanto en el club como en el cuerpo técnico y entre sus nuevos compañeros. Por no hablar de una afición que quiere ver de blanco cuanto antes a su siguiente galáctico.

