Laso: "La Final Four es un premio para demostrar que el Real Madrid sigue estando en el top europeo"

A partir del próximo jueves 19 de mayo, la Euroliga se decide con una nueva edición de la Final Four. En semifinales, el Real Madrid de Baloncesto se enfrenta al Barcelona en El Clásico. Solo uno puede ganar para medirse, en el partido definitivo por el título, al ganador de la otra eliminatoria: Olympiacos o Anadolu Efes. Antes del pistoletazo de salida en Belgrado, Pablo Laso ha realizado su análisis en Realmadrid TV.

Final Four

"Llegar a la Final Four es algo impresionante. La gente probablemente no valora el trabajo que se ha tenido que hacer para llegar aquí. Estoy orgulloso de jugar la séptima en diez años, es lo que mejor habla del equipo en el tiempo. Cada año tiene su dificultad, pero siempre es muy complicado. El valor de llegar a otra Final Four es la sensación del trabajo que has tenido que hacer para conseguirlo".

Premio para el madridismo

"Después de la victoria contra el Manchester City se oía a los jugadores decir que los aficionados se lo merecían por los dos años de pandemia. Para nosotros también. Es un premio para todos los madridistas volver a demostrar que el Real Madrid sigue estando en el top europeo del baloncesto. Esto es un gran mérito que siempre tiene dificultad".

@pablolaso: “Vamos a dar el cien por cien para volver a ser campeones de Europa”.#APorLa11 | #F4GLORY pic.twitter.com/VDhaeVYnW4 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 16, 2022

Equipo competitivo

"Del corazón del equipo que ganó la Final Four en Madrid solo quedan dos jugadores. Tenemos muchos que van a jugarla por primera vez y hay que quitarse el sombrero por cómo se han acoplado, por cómo saben cuál es la exigencia de este club y hasta dónde queremos llegar. Esto habla muy bien de todos. Los equipos cambian, los jugadores se hacen mayores, ganan experiencia… Es un orgullo que el equipo siga siendo competitivo, independientemente de un mejor o peor estado de forma".

Mensaje a los jugadores

"Es el mismo desde el primer día. Debemos mostrar respeto, primero a nosotros mismos y a nuestro club porque si no, no seremos nada. Y también respeto a los rivales. A partir de ahí, vamos a luchar cada partido. Podemos jugar mejor o peor, pero todo lo demás serán excusas si no damos el cien por cien. Ganar y perder es parte del deporte, pero desde el primer día tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros aficionados que nuestro equipo lo va a dar todo. Lo más importante es que nuestro equipo sea reconocible y reconocido. Este mensaje se lo explico a los chicos desde el primer día y no cambia".

Rivales

"Van cuatro equipos campeones a la Final Four. El Olympiacos es un equipo reconocible y ganador en la última década, el Efes es el vigente campeón, el Barcelona ha sido el mejor de la temporada regular y el Real Madrid históricamente es un equipo campeón. Es una gran Final Four en la que jugamos un Clásico en semifinales. Para mí, es una final, si pierdes estás fuera. Espero su mejor versión y la del Real Madrid".

Motivación del vestuario

"La labor de motivación a veces es muy complicada y sencilla a la vez. Cuando un jugador juega la Final Four lo va a dar todo, y si no, no merece jugarla. Por eso, en ella están los mejores jugadores y equipos, porque han tenido que estar durante todo el año trabajando para conseguir eso. La labor de entrenador es más sencilla, sabes que van a darlo todo. Incidimos en que es un momento especial, pero la motivación individual es muy importante. Nosotros tratamos de aumentarla porque sabemos que también es un partido de corazón, es una final".

Historia en la Copa de Europa

"En 2018 el equipo de fútbol fue campeón y nosotros también. Creo que eso no había pasado nunca en ningún equipo. Esto es el Real Madrid y nosotros jugamos para eso. Que los equipos de fútbol y de baloncesto estén en las finales de Europa es un orgullo para todos los madridistas. Corazón, trabajo y esfuerzo. Carlo Ancelotti y su equipo han hecho un trabajo magnífico, los jugadores han estado geniales y están en la final de la Copa de Europa. Yo tengo el mismo sentimiento con mi equipo porque estamos en una final europea y esto habla de manera increíble del trabajo del club. Esto no debe ser normal, el sentimiento de orgullo es impresionante. Todos queremos ganar y ojalá volvamos a conseguirlo".

Mensaje a los aficionados

"Quiero daros las gracias, no estaríamos en esta posición sin vosotros. Os necesitamos, os queremos y hacéis bien en ponernos a parir cuando ganamos y cuando perdemos porque sois parte de nuestro ADN. Sé que disfrutáis muchísimo con nuestras victorias y no dudéis que vamos a dar el cien por cien para volver a ser campeones de Europa".

