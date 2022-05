Klopp se rinde ante el Real Madrid antes de la final de la Champions League

La cuenta atrás para la final de la Champions League 2021/2022 ha comenzado. Real Madrid y Liverpool se verán en París. Aunque los reds se juegan antes el título de la Premier League. Los de Merseyside deben ganar y esperar un pinchazo del Manchester City en la última jornada. Sobre todo ello ha hablado Jürgen Klopp en rueda de prensa.

El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de su partido contra el Southampton. Ahí, Klopp ha querido quitarse el cartel de favorito para ganar la 'Orejona'. Al menos eso es lo que ha asegurado. El germano se ha rendido al Real Madrid: "Vamos a jugar contra el equipo con más experiencia del mundo".

También se ha referido a cómo se encuentra Fabinho. Por el momento, ha confirmado que no jugará contra el Southampton. Otra cosa es que esté disponible para la final de la Champions League. De los que no ha hablado es de Van Dijk y Salah. Ambos acabaron tocados en la FA Cup, aunque en Anfield no se duda de que los dos futbolistas estarán bien para luchar contra el Real Madrid por el trono de Europa.

Jürgen Klopp, en un partido del Liverpool de la temporada 2021/2022 Reuters

Real Madrid

"Vamos a jugar contra el equipo con más experiencia del mundo. No creo que seamos favoritos, la verdad. Ellos ya ganaron La Liga y tienen esa ventaja".

Estado de Fabinho

"Está evolucionando bien, pero no va a estar en el partido ante el Southampton. Recién hoy lunes vamos a ver cómo están todos y tomar decisiones. Jugar 30 minutos de prórroga cambia la perspectiva".

Pelea por la Premier League

"Sinceramente, no espero que el City pierda puntos en la última jornada. Es un equipo extraordinario y no recuerdo cuándo fue la última vez que perdieron puntos en dos partidos seguidos. Pero eso no va a menoscabar nuestra preparación del partido de mañana. Iremos con todo".

FA Cup

"No entiendo por qué la FA Cup no es el último partido de la temporada, como era antes. La celebración hubiera sido diferente. Tampoco entiendo por qué el sábado no hubo medallas para todos los jugadores y cuerpo técnico. ¡Señores de la FA Cup, pongan más medallas de campeón!".

La final de Wembley

"Nunca había visto una actuación tan buena en nuestros primeros 25 minutos, siendo una final y un rival, el Chelsea, que es muy organizado. Fue otro nivel el que dimos. Se ve pocas veces. Me hubiera gustado que fuesen los 90 minutos, pero...".

Confianza en sus jugadores

"Confío en todos. Por eso hemos ganado las dos Copas, porque tenemos una gran plantilla. La atmósfera en el vestuario es excepcional y no siempre pueden jugar los mismos once".

[Más información - Pep Guardiola se olvida de la Champions tras sus fracasos: "La razón por la que vine ya se consiguió"]

Sigue los temas que te interesan