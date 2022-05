Tavares: "Antes de ir a la NBA esperé la oferta del Real Madrid, quiero estar muchos años aquí"

Walter Tavares es el último protagonista de La Caja de DAZN. El pívot del Real Madrid de Baloncesto repasa sus inicios en este deporte, así como su fichaje por el club blanco. Tampoco se olvida de su experiencia junto a LeBron James, así como la parte más importante de su vida: su hijo.

Comienzos difíciles

"El chico de Alemania que me dio la oportunidad me trajo unas cholas (chanclas) y no me cabían, tenía la mitad del pie fuera. Pero la única oportunidad que tenía de jugar ahí era poniéndolas. Y luego me puse unos calcetines de fútbol que no me cabían, porque había unas medias, y cuando subí todo el calcetín, tenía las medias como que no dejaban bajar y tuvimos que cortar para que subiera todo".

Primera oportunidad

"Estuve una semana con ellos en Cabo Verde. Alejo (Melero), que trabaja en el Gran Canaria, tenía un hermano allí. Decidieron ir a Cabo Verde, que justo en esa época ya habían hablado con ellos, y dijeron 'vamos de vacaciones y vemos a este chico'. Y ahí empezó, fui a Las Palmas tres meses, y después ya para siempre".

Tavares, colgado del aro EFE

NBA o Real Madrid

"Cuando sabían que me iban a cortar el contrato en Cleveland, había muchos clubes de Europa que querían que viniera, pero no estaba pensando en venir. Y luego, cuando apareció el Real Madrid, me lo tuve que pensar, porque antes de irme a la NBA, estaba esperando si el Madrid me hacía una oferta para estar un año más en Europa y luego irme para allá. Luego, cuando apareció esa oportunidad, fue increíble. La decisión estuvo bien tomada, estoy muy feliz aquí y espero estar mucho tiempo".

Euroliga en su primera temporada

"Esta copa no me esperaba que la iba a conseguir el primer año porque siempre me ha pasado que consigo las cosas a la tercera o a la cuarta, no iba a pensar yo que podía conseguir esta copa a la primera. Para mí, ganar la Euroliga, fue el mejor momento deportivo de mi vida, porque me acuerdo gritar hasta que no tenía más voz para gritar".

LeBron James

"Lo que más me impresionó fue LeBron James, de la manera que trabaja. Lo ha ganado todo, pero es el primero que llega y el último que se va siempre. Además, es muy cercano, es un tío muy carismático y muy gracioso. Pero cuando se lanza la pelota al aire, es otro tipo de persona diferente. Fue increíble verle de cerca y ver cómo una persona que prácticamente tiene todo, sigue trabajando como si no tuviera nada".

Cabo Verde

"Cuando estaba en la NBA, siempre pensaba que me tenía que quedar todos los veranos para poder progresar. Quería demostrar que quería jugar, que quería mejorar y que quería hacer las cosas bien. Por eso, rechacé la selección muchos años. Tuve la oportunidad de ir el año pasado y fue increíble. Llegamos muy lejos, llegamos hasta los cuartos de final y tuvimos la posibilidad de llegar más lejos, pero no pudimos. Pero solo de ir allí, vestir esta camiseta y ver que todo el país está detrás de nosotros y apoyándonos, fue gratificante. Con mi país no bromeo, yo amo a mi país. No sé explicar el amor que tengo por mi país. Ir ahí (al Afrobasket) y defender a mi país, fue algo increíble".

Tavares saca músculo tras poner un tapón ante Valencia Basket EFE

Objetivos en Cabo Verde

"Es como un club o una escuela que creé allí, en Cabo Verde, y que está llevando mi tío y algunos chicos de ahí. Quiero que los niños tengan ganas de demostrar o de tener un futuro. No sólo que jueguen al baloncesto, sino que con el deporte, puedan ser competitivos con otras cosas, como con los estudios o incluso con el trabajo. Eso es lo que queremos transmitirles con el deporte y con la escuela que tenemos ahí".

Familia

"Mi hijo es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque cada día que pasa, lo disfruto más. Nunca esperaba que iba a tener un sentimiento tan diferente por algo tan chiquitito. Le doy las gracias a mi mujer por darme ese regalo, es irrepetible. Así que, para mí, es algo que no se puede explicar. Solo intento disfrutar cada día, intento llegar a casa lo antes posible para estar con él. Viajamos tanto que cada vez que vengo parece un niño diferente. Así que, es algo increíble y que disfruto cada día".

