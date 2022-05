La dura confesión sobre Michael Jordan: "No vimos su mejor versión porque no durmió en 14 años"

Michael Jordan dejó el baloncesto profesional hace casi dos décadas. Sin embargo, siguen apareciendo historias y anécdotas que descubren nuevas situaciones de su carrera profesional, esa que terminó forjando a la mayor leyenda de la historia del baloncesto. Algunas de ellas son realmente impactantes.

Eso es lo que ha sucedido con lo que ha contado recientemente BJ Armstrong, quien fuera compañero en los Chicago Bulls del jugador estadounidense que marcó una era y que está considerado como el mejor de todos los tiempos. En una conversación entre Armstrong y Rex Chapman, el antiguo compañero de 'Air' relata lo que más le impresionaba del ganador de seis anillos de la NBA era su increíble capacidad de recuperación para seguir dando el máximo a pesar de todo el desgaste al que estaba sometido.

Armstrong cuenta que Michael tenía una enorme presión sobre sus hombros, pero nunca le veía flaquear, siempre era capaz de ser el líder y de dar la cara del todo. Además, eso lo conseguía casi sin descansar. El exjugador de baloncesto revela que Michael Jordan tenía serios problemas para conciliar el sueño: "Literalmente, no durmió en 14 años".

Craig Hodges y Michael Jordan cuando eran compañeros en los Bulls. Foto: CBS Sports

BJ además rescata que lo que él siempre destacaba del '23' era su capacidad para mantenerse activo y para estar siempre listo para cada partido y para cada batalla. Para él, ahí residía buena parte de su grandeza: "Vi a Jordan jugar 35-40 minutos por noche y luego volver a entrenar con la misma energía. Nunca he visto a un tipo tan competitivo y siempre estaba activo".

Armstrong cuenta que Michael era un espectáculo constante en cada entrenamiento, incluso aunque llegara sin comer y sin descansar, bajo mínimos: "En los entrenamientos me di cuenta de que era diferente. Cuando todos los demás estaban cansados, sonaba el silbato de Phil Jackson y él actuaba como si hubiera dormido 10 horas y en realidad estuvo jugando a las cartas o lo que fuera que había estaba haciendo, sin haber comido ni descansado bien".

No se vio al mejor Jordan

Por ello, considera que aunque Jordan fue el mejor de todos los tiempos, no se pudo ver su mejor versión precisamente porque él mismo mermó sus capacidades: "Si hubiera dormido, no sabemos lo bueno que realmente habría sido. No vimos lo mejor de Michael Jordan porque no durmió en esos 14 años. No es que durmiera poco, es que no dormía".

Michael Jordan luciendo el número 45 con los Bulls en 1995

BJ continúa sus alabanzas a Michael Jordan y considera que debería ser un ejemplo que mostrar a todos los niños por su capacidad para entrenar duro y no rendirse. Unos valores que considera que faltan hoy en día en la sociedad y en el deporte infantil.

"No se le ha mostrado entrenando. Fue el mejor jugador en los entrenamientos que he visto. Nunca he visto a un chico entrenar tan duro y eso es lo que deberíamos mostrarles a los niños. Porque solo les mostramos los partidos cuando las luces estaban encendidas. Nunca he visto a un tipo tan competitivo y siempre estaba activo. Yo estaba en el mismo lugar que él y estaba un poco cansado. Todos los demás estaban un poco cansados. Menos que él, que no había dormido".

[Más información: Europa conquista la NBA: la nacionalidad francesa de Joel Embiid completa un cambio histórico]

Sigue los temas que te interesan