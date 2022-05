Xavi, el 0-4 y el ADN para explicar las remontadas del Real Madrid: "No gana siempre el que lo merece"

La remontada del Real Madrid contra el Manchester City fue el tema protagonista de la rueda de prensa de Xavi Hernández de este viernes. El técnico del FC Barcelona habló antes de medirse al Betis este fin de semana y se 'mojó' sobre las épicas victorias del eterno rival de esta temporada.

Xavi sacó pecho más de una vez del 0-4 del último Clásico y dio valor al ADN que diferencia a su equipo de uno de los finalistas del 28 de mayo: "Jugando con este modelo se han logrado cinco Champions y el reconocimiento mundial, del Barça de Messi y Guardiola que maravilló al mundo y te reconocen como el mejor equipo del mundo. El cómo se gana es crucial. Lo dice la historia", resaltó.

Ante la pregunta de si el Barça debería cambiar su modelo para volver a estar entre los grandes de Europa se mostró totalmente en contra. "Es el menaje de nuestra historia, tardaríamoa años en ganar de otra manera", explicó, para luego añadir: "El jugador disfruta siendo protagonista y atacando".

El Barça vive una de las temporadas más difíciles de su historia. Fuera de la Champions League en fase de grupos y de la Europa League en cuartos, a manos del Eintracht Frankfurt, ha visto cómo el Madrid ha ido avanzando ronda a ronda en la gran competición europa tirando de épica.

El éxito del Madrid da más valor al 0-4 de El Clásico del Bernabéu, según Xavi: "Al Real Madrid, lo dice la historia, si le perdonas, tiene capacidad para remontar. Le damos mucha importancia ganar al campeón de la Liga y finalista de Champions. Se vio lo que podemos llegar a ser y ser constante".

La diferencia entre el 0-4 y lo de la Champions es que nosotros les rematamos Xavi Hernández

En otra de sus respuestas volvió a mencionar la goleada contra el Madrid y puso la actuación de su Barça de aquel día como ejemplo para jugar en el Bernabéu. "Si con el 0-2 te hacen el 1-2, posiblemente te remontan el partido". Y siguió: "La diferencia entre el 0-4 y lo de la Champions es que nosotros les rematamos".

Xavi quiso tratar de explicar lo inexplicable para muchos, que el Real Madrid pueda hacer remontadas como las de PSG, Chelsea y City: "Si marcan, empiezan con la fe y se lo creen. Es su ADN. Nosotros tenemos otro. También hemos ganado veces que no lo merecíamos y partidos que veíamos perdidos. En Anoeta o ante Villarreal, reaccionamos".

La frase de la polémica llegó en el cierre de su anterior respuesta: "El fútbol tiene estas cosas, no siempre gana el que más se lo merece", dijo.

Es la excelencia, hay que buscarla Xavi Hernández, sobre la meta del ADN Barça

Pero Xavi, más allá de esa pulla, es consciente de la diferencia que hay actualmente entre Real Madrid y Barça: "Somos antagonistas y es una realidad, pero no hay que quitar la nuestra. Me dijeron en noviembre, que había que entrar en Champions, es un mínimo. Es una pena. Hay que se realistas y el año próximo ya se verá. Pero hemos mejorado. No hemos sabido competir. Hay que luchar por títulos".

Su misión es trabajar e inculcar el ADN culé porque "la camiseta del Barça pesa, hay presión": "Intento dar confianza a los jugadores y queremos que mejoren, como individuos para mejorar al equipo. La mayoría han mejorado, en juego y entendimiento. No sólo es ganar sino jugar bien y convencer". Su ambición no tiene techo: "Es la excelencia, hay que buscarla".

