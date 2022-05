El Real Madrid cierra la fase regular de la Liga Endesa con una solvente victoria ante Gran Canaria

Victoria del Real Madrid de baloncesto ante Gran Canaria en el último partido de la fase regular de la Liga Endesa. Los de Pablo Laso, que fueron cimentando su ventaja cuarto a cuarto y buscando siempre un juego vistoso y con mucho protagonismo del contrataque, cierran de manera brillante la primera parte de la competición con seis victorias consecutivas y la segunda plaza de cara a los playoffs por el título. [Narración y estadísticas: Gran Canaria 83-91 Real Madrid].

Esta última ante el equipo de Fisac les sirve para conger confianza y llegar con rodaje y buenas sensaciones a las semifinales de la Final Four de la Euroliga que serán este jueves contra el FC Barcelona. La actuación coral del equipo blanco, con Tavares y Yabusele como hombres más brillantes, pudo con la reacción final de Gran Canaria en un partido marcado por la excelente aparición de Dylan Ennis, que se fue hasta los 23 puntos.

El Real Madrid salió al Gran Canaria Arena sin nada en juego, ya que los blancos eran segundos en la clasificación pasara lo que pasara en el partido. Laso apostó por un quinteto habitual y sin rotaciones, dándole los mandos del equipo a Williams-Goss. Causeur y Hanga cubrían los exteriores y en la pintura la pelea era para Yabusele y Edy Tavares. El choque tuvo un arranque bastante tranquilo, dominado por el protagonismo en el juego interior. El Madrid abusaba de balones interiores para que Tavares hiciera las primeras diferencias, aunque tenía enfrente a una torre su tamaño como Pustovyi. Buen arranque también de Adam Hanga, intentando hacer correr al equipo. Poco a poco, el Madrid fue encontrándose mejor en ataque y alcanzando un buen nivel en acciones ofensivas en estático gracias a la buena dirección de Goss desde el puesto de base. Los blancos mandaban 7-12 a falta de 05:15.

Laso tenía una consigna clara y era que sus jugadores no perdieran el buen ritmo. Quería recuperar la mejor versión del contrataque de su equipo y así lo estaba luciendo en el gran Gran Canaria Arena, siempre con Hanga un punto por encima del resto. Laso empezó a mover su banquillo para no fatigar a sus jugadores y a falta de dos minutos para la conclusión del cuarto ya tenía un quinteto completamente renovado. Con Llull a los mandos, el Real Madrid bajó algo su ritmo, pero no sus prestaciones. Poirier se hacía fuerte en la pintura aprovechando el espacio dejado por Anthony Randolph, que marcaba la diferencia abierto constantemente. Al final del primer cuarto, 17-23.

Vaya asistencia de Hanga y qué mate de @DTP_Mario

En directo x Movistar Deportes 2 pic.twitter.com/4pze9dBybe — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 14, 2022

El segundo cuarto comenzó con algo de descontrol. Gran Canaria, que se jugaba su presencia en los playoffs de la Liga Endesa, subió su nivel defensivo y eso provocó que los ataques carecieran de un cierto orden. Sin embargo, incluso en el desgobierno también mandaban los blancos con un Sergio Llull inspirado tanto en el lanzamiento exterior como en la dirección de juego. Los de Laso estaba gestionando muy bien su presencia en la pintura, administrando la figura de Poirier con los huecos dejados para las penetraciones de hombres como Taylor. El sueco atacaba el aro como antes lo hicieron Yabusele o Hanga. El Madrid abría hueco en el marcador con el 25-38 a falta de 04:50.

Anthony Randolph estaba con buenas sensaciones, buscando protagonismo en un partido que el Real Madrid empezaba a controlar. Laso siguió dando aire a su quinteto y volvía a meter en pista a Tavares y a Gaby Deck. Mucho protagonismo de los teóricos aleros que aparecían casi en cualquier posición. Tanto movimiento hacía que los blancos encontraran buenas situaciones desde el triple para castigar a Gran Canaria. A pesar de que Gran Canaria dominaba en la faceta del rebote, el acierto exterior de los blancos y el mejor trato de balón para evitar pérdidas dejaron una situación muy controlada al descanso con victoria de 39-49.

Segunda parte igualada

El choque regresó tras el paso por vestuarios, pero lo hizo con menor intensidad y ritmo de lo que había ofrecido en la primera mitad. Ese andar cansino y sin brillo provocó que el Real Madrid se descentrara encajando un parcial de 8-2 que redujo notablemente la diferencia. Tras el festival anotador de la primera parte, el equipo de Laso estaba completamente irreconocible en el segundo tiempo. Gran Canaria había mejorado notablemente su defensa y el choque había pasado a ser una lucha de cuerpo a cuerpo en el rebote, en las segundas oportunidades y en los balones sueltos. Aún así, un triple de Hanga y un mate increíble de Yabusele respondieron la buena salida insular. Llull encontró de nuevo las buenas sensaciones, haciendo correr al equipo, y la ventaja regresó de un plumazo con el 46-58 a falta de 04:50 para el final del cuarto.

Sofocado ese primer arreón defensivo de los canarios, el Real Madrid volvió a controlar el partido sin mayores problemas, abriendo rentas que se mantuvieron estables en torno a los 15 puntos. Laso, al igual que en la primera parte, siguió rotando y dando oxígeno a sus jugadores para que se mantuvieran frescos de cara al final del partido. Dylan Ennis, con 15 puntos, y Suurna eran los únicos capaces de crear algunos problemas a la defensa del Real Madrid. Sin embargo, la aparición final de Anthony Randoplh impulsó a los suyos 13 arriba al final del cuarto.

@waltertavares22 no permite que nadie se acerque...

En directo en Movistar Deportes 2 pic.twitter.com/kXT5TGA0Mp — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 14, 2022

Gran Canaria arrancó el último cuarto intentando quemar todas sus naves en ataque. Sin embargo, el Real Madrid esperó su momento para asestar el golpe definitivo. La figura de Vincent Poirier se hacía grande en la pintura para mantener la renta por encima de la decena. El pívot francés estaba ya con 8 puntos. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del partido, se fueron produciendo alternativas sorprendentes tanto en el juego como en el marcador. El Real Madrid seguía por delante, pero el vendaval Dylan Ennis mantenía a Gran Canaria siempre con esperanzas de remontada. El resultado era de 70-80 a falta de 04:15.

El equipo insular necesitaba la victoria y estaban intentando apurar todas sus opciones de darle la vuelta a un choque que el Real Madrid había ido arañando cuarto a cuarto. En el momento de la verdad, jugadores como Williams-Goss y Alberto Abalde sacaron su mejor versión anotadora para volver a llevar la diferencia por encima de la diez puntos después de que Gran Canaria hubiera conseguido reducir la desventaja a solo seis. Finalmente, el Real Madrid cerró el partido sin sobresaltos y consigue una victoria a pocos días de volar a Belgrado para medirse al Barça en las semifinales de la Final Four de Euroliga.

Gran Canaria 83-91 Real Madrid

Gran Canaria: Albicy (6), Slaughter (11), Brussino (-), Shurna (10), Pustovyi (12) -cinco inicial-, Khalifa Diop (10), Balcerowski (6), Ennis (24), Salvó (-), Stevic (-) y Chery (4).



Real Madrid: Williams-Goss (11), Causeur (2), Hanga (6), Yabusele (13), Tavares (10) -cinco inicial-, Randolph (12), Abalde (7), Deck (4), Poirier (8), Llull (11) y Taylor (7).

Parciales: 17-23 | 22-26 | 18-21 | 26-21



Árbitros: Calatrava, Sánchez Sixto y Alcaraz. Señalaron técnica al entrenador del Real Madrid, Pablo Laso (min.40) y eliminaron por faltas a Williams-Goss (min. 40).



Incidencias: Partido disputado en el Gran Canaria Arena ante 6.796 espectadores.

Sigue los temas que te interesan