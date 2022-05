Eden Hazard, el gran reto de Ancelotti en el Madrid: recuperar a un galáctico que sigue en el mercado

Casi sin quererlo, Carlo Ancelotti ha soltado una bomba este sábado en rueda de prensa. El entrenador del Real Madrid ha sido preguntado por el estado de Eden Hazard y una cosa terminó llevando a la otra. Las dudas sobre su futuro han quedado prácticamente resueltas y es que el entrenador italiano ha confirmado que no hay planes de salida con el jugador belga.

Hazard pasó de nuevo por el quirófano hace unas semanas para intentar poner fin a los problemas que lleva arrastrando en su tobillo desde un par de años. Desde su llegada al Real Madrid, prácticamente. No se esperaba que pudiera llegar antes del final de temporada, pero al belga se le ve implicado y ha conseguido reducir los plazos drásticamente.

Ya lleva varias semanas entrenando junto al resto de sus compañeros y este fin de semana estará en el choque ante el Cádiz, ya que ha entrado en la convocatoria. Su situación en el Real Madrid sigue siendo complicada, pero al menos no es irreversible tal y como parecía hace solo unas semanas.

Eden Hazard, en el banquillo del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Hazard se queda

Carlo Ancelotti ha sido claro y rotundo en rueda de prensa. No parece que tenga intención de que el belga se mueva del equipo este verano. Fue una de sus apuestas a principios de temporada, pero su irregularidad y las lesiones terminaron sacándole del once y después de las convocatorias. Sin embargo, no ha tirado la toalla ya que el técnico italiano ve como un gran reto intentar recuperarle.

Además, lo suyo es puro interés colectivo como ha demostrado este curso. Después de haberle dado protagonismo y mimo a comienzo del curso, le demostró que no iba a hacer concesiones ni con él ni con nadie y cuando le consideró por debajo del nivel medio del equipo, le condenó al ostracismo del banquillo. Por delante de él pasaron hombres como Vinicius, Asensio o Rodrygo sin que Ancelotti tuviera compasión de una estrella venida a menos.

Con la misma determinación, ahora el técnico le ha mandado un mensaje claro de apoyo intente buscar esa versión de Hazard que está perdida. Ancelotti confía de verdad en que vuelva la temporada que viene con la máxima ambición posible para ganarse un hueco en su equipo. Sin embargo, no esconde que las opciones serán menores debido al enorme potencial con el que contarán los blancos de cara al nuevo curso.

Las opciones de mercado

A pesar de estas palabras de Carlo Ancelotti, hay una cosa que no cambia. Eden Hazard sigue en el mercado para el Real Madrid. De hecho, lo único que demuestra la confesión de 'Carletto', la cual es importante, es que él sí cuenta con él si el belga finalmente se termina quedando. Hazard lleva varios meses en el mercado, pero no ha sido fácil buscarle un acomodo debido a las condiciones tan especiales de su situación.

No es tarea sencilla encontrar un club que pueda pagar lo que el Real Madrid pretende obtener en caso de plantearse una venta. Además, es necesario que aparezca un equipo que le pueda ofrecer un salario en relación a su condición de estrella. El belga es el jugador que más cobra en el conjunto blanco y es casi imposible que pueda llegar una oferta hasta las oficinas del Santiago Bernabéu que se pueda acercar a lo que percibe en estos momentos.

Eden Hazard pelea con un jugador del Elche por un balón REAL MADRID

Por el camino han surgido opciones como el Newcastle o el Chelsea, su anterior equipo, pero nada en concreto. De esta forma, Eden Hazard se queda por el momento, pero si finalmente pudiera llegar una buena oferta para todas las partes, el club la estudiaría con detenimiento ya que siguen viendo con buenos ojos la salida de un jugador que se ha convertido en todo un fracaso deportivo y empresarial. La decepción con su rendimiento estos años ha sido total, pero hay una última esperanza.

La última oportunidad de Hazard

Parecía que la de este curso era la última bala que tenía Hazard en el Real Madrid. Sin embargo, Ancelotti le ha abierto una pueta a la esperanza para que intente pelear de verdad su sueño de intentar dar la vuelta a una situación realmente complicada. El italiano ha confirmado su presencia en la plantilla del año que viene con la esperanza de que pueda ser un jugador importante y diferencial.

El belga ha vuelto a pasar por el quirófano, pero ha conseguido regresar antes de lo que se esperaba. De hecho, ha conseguido reengancharse al equipo antes de se dispute la final de la Champions. Lucirse en los dos partidos que quedan, ante Cádiz y Betis, podrían darle la oportunidad de tener minutos e intentar ser clave en la final de Champions.

Ante un equipo como el Liverpool, Hazard podría ser un revulsivo de valor incalculable. Brillar en el partido más importante del curso sería una buena forma de empezar a ganarse a un madridismo que se cansó hace tiempo de esperarle. Hazard tiene ahora su reto más difícil por delante, ganarse un hueco en el nuevo Real Madrid de Ancelotti con jugadores lanzados como Vinicius o Rodrygo y con la llegada de Mbappé el próximo verano. 'Carletto' le espera y confía en sacar adelante su gran reto si el mercado no da opción de separar sus caminos.

