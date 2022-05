Graves problemas para el Liverpool: Salah se lesiona a menos de dos semanas para la final de Champions

Problemas muy graves para el Liverpool de Jürgen Klopp. Mohamed Salah, la gran estrella del equipo, podría sufrir una lesión importante cuando restan solo 14 días para que llegue la gran final de la Champions contra el Real Madrid. Contratiempo de considerable importancia para el conjunto inglés.

El Liverpool disputa este sábado la final de la FA Cup, el otro título que pueden ganar junto con la Champions, teniendo en cuenta que la Premier League está ya casi en manos del Manchester City. Los red se enfrentaban al Chelsea y Mohamed Salah ha partido en el once titular sin problema alguno.

Sin embargo, unos diez minutos antes del descanso, el delantero egipcio se ha ido al suelo quejándose de unas molestias musculares en la zona de la ingle que no le dejaban desenvolverse con naturalidad. El problema era más grave de lo que parecía en un principio y el atacante zurdo se ha visto obligado a pedir el cambio. La cara de Jürgen Klopp lo decía todo porque era su mejor arma, no solo para ganar la propia FA Cup, si no también la Premier League y esa ansiada Champions del 28 de mayo en París.

Mohamed Sarah siendo atendido por los médicos del Liverpool en la final de la FA Cup 2022 Reuters

No gana para disgustos Jürgen Klopp y es que todo son problemas para su Liverpool. La lucha por ganar la liga en Inglaterra contra el City de Pep Guardiola se aleja y para colmo, cada vez tiene más problemas en su plantilla. Las lesiones están acechando al entrenador alemán que está viendo como pierde a jugadores importantes de su equipo casi en cada partido.

El último en caer ha sido Mohamed Salah. El delantero egipcio sintió que algo no iba bien y decidió marcharse al suelo en la primera parte de la final de la FA Cup contra el Chelsea. Su cara en todo momento fue de pocos amigos, ya que sabía que estaba en juego poder quedarse sin esa final de París, un partido para el que tenía ansias de revancha después de lo sucedido en el duelo contra el Real Madrid en Kiev en el año 2018. En aquel encuentro, Salah no pudo ser decisivo tras marcharse lesionado en los primeros minutos por una mala caída.

Problemas para el Liverpool

Ahora, quizás no pueda ni saltar al césped del Stade de France ya que restan tan solo 14 días para ese trascendental partido y habrá que ver cuál es su evolución. De momento hay que esperar a las primeras pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión, pero lo cierto es que las cosas no pintan nada bien para él.

Jürgen Klopp consuela a Mohamed Salah tras lesionarse en la final de la FA Cup Reuters

Se retiró antes del descanso del duelo contra el Chelsea y en su lugar entró Diogo Jota en un partido que estaba siendo de alta tensión para los red. Solo unos minutos antes quien dio el susto fue el portero Alisson. El meta del Liverpool sufrió un fuerte golpe en la espinilla y a punto estuvo de tener que ser sustituido, pero pudo continuar jugando.

Quien no ha tenido tanta suerte ha sido Salah que se une así al caso de Fabinho. El centrocampista brasileño sufrió una lesión muscular hace unos días en un partido de liga contra el Aston Villa y está fuera de la rotación. El propio Jürgen Klopp aseguraba que su recuperación iba por buen camino, pero que también necesitaba que cogiera algo de ritmo antes de la final y eso no lo podía garantizar vista la situación.

