Carlo Ancelotti: "¿Rodrygo y Valverde? Los dos van a jugar la final de la Champions League"

Victoria cómoda del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los merengues asediaron al Levante en la primera mitad y pusieron un 4-0 que confirmaba el descenso matemático del equipo valenciano. Los merengues divirtieron y se divirtieron con un once que contaba con futbolistas que seguramente estén en la alineación titular de la final de Champions League. Carlo Ancelotti pone a punto a los blancos para el choque ante el Liverpool y lo explica en rueda de prensa.

Mensaje al Levante

"Antes de empezar, quiero mandar un mensaje de apoyo al Levante. Pronto volverán a Primera División".

Benzema y Vinicius

"Lo han hecho muy bien, como toda la temporada. El mérito es el trabajo del equipo. Y los dos se entienden muy bien".

Sistema en la final

"Veremos un 4-3-3, que a veces puede pasar al 4-4-2. No hay un sistema definido. Contra el Chelsea puse a Modric como un 4-4-1-1. La idea no cambia mucho, sino la manera de defender y de cómo presionar al rival".

Los porteros

"Lunin va a jugar contra Cádiz y Courtois contra Betis".

Confianza

"Llegamos bien a la final. La autoestima ha crecido mucho. Falta tiempo aún y tenemos que tener compromiso e intensidad. Hoy lo hemos hecho muy bien, es una buena señal".

El mejor entrenador

"Es complicado. Como he dicho, no me gusta darme votos. Lo que me gusta es que estoy feliz y ojalá que este momento pueda seguir. En Europa hay muy buenos entrenadores".

Valverde

"Tiene un disparo increíble y tiene que disfrutarlo. Lo de hoy no es raro, tiene que hacerlo así cuando pueda tirar. Su verticalidad es muy rara en un centrocampista, eso sí es raro".

Rodrygo y Valverde

"Los dos van a jugar la final".

Contentos

"Satisfecho sí, ha sido un partido bien hecho. Hemos jugado bien. Estamos en el camino para preparar la final".

El Levante

"Esto es fútbol, es deporte... La mejor manera de respetar al rival es dándolo todo. Mis respetos para el Levante y para Lisci que lo han intentado todo".

Su juego

"Hemos tenido ritmo alto, con intensidad. Era lo que queríamos".

Vinicius y Benzema

"Para un delantero, marcar siempre es importante. Siempre lo da todo, es un jugador fantástico".

Cariño del Bernabéu

"Agradezco su apoyo. Todos juntos hemos sido capaces de crear algo muy bonito".

Últimas jornadas

"Contra el Cádiz jugarán los que no han jugado hoy y podríamos recuperar a Ceballos, a Hazard y Asensio. Podremos tener a casi toda la plantilla lista".

