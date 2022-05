El hat-trick de Vinicius camino de París: idilio con el gol, sorpasso a Haaland y un futuro en el Madrid

El Real Madrid está viviendo una gran temporada que podría redondear el próximo 28 de mayo con la conquista de la Champions League. Pase lo que pase, será un gran año para el equipo de Ancelotti que ya ha ganado la Supercopa de España y La Liga, además de haber llegado hasta la final de la máxima competición continental.

Este curso tiene el nombre propio de estrellas como Karim Benzema o Thibaut Courtois. Pero no muy lejos de ellos está Vinicius Junior. El extremo brasileño ha explotado definitivamente, pasando de ser suplente para 'Carletto' a consolidarse, no solo como titular indiscutible, si no como uno de los mejores jugadores del mundo.

El extremo del Real Madrid ha brillado durante todo el curso e incluso en los momentos en los que no ha rendido a tan alto nivel ha sido una de las llaves que abría los partidos de los blancos. Ha llevado su carácter desestabilizador hasta el extremo rompiendo encuentros que se le habían complicado a los suyos. Ahora, tras un pequeño descanso, ha recuperado su vuelo de cara a la final de Champions con el Liverpool.

Vinicius celebra su gol al Levante, el cuarto del Real Madrid Reuters

Vinicius llega lanzado

Carlo Ancelotti tiene la suerte de que su equipo ya ha hecho el trabajo antes de tiempo en La Liga y ahora se está pudiendo dedicar a rotar por completo a su plantilla. Uno de los jugadores que está controlando los minutos que está sobre el césped es Vinicius. El brasileño no fue titular contra el Atlético de Madrid y solo salió un rato al final.

Su turno llegó contra el Levante con un partido espectacular en el que consiguió el primer hat-trick de su carrera. Tres goles diversos que demuestran el crecimiento que está teniendo este curso el brasileño. Unos arrancando por banda y definiendo con rapidez y otros esperando en el área haciendo las veces de nueve cuando Karim Benzema cae a uno de los costados.

Ancelotti quiso cambiarle, pero Vinicius, que está otra vez de dulce, le pidió quedarse hasta el final para poder marcar el tercero y llevarse así el balón a casa. Con su brillante actuación, el brasileño sigue redondeando una temporada para enmarcar en la que ya ha participado de manera directa en 37 goles. Ha conseguido anotar 21 y ha repartido 16 asistencias.

Unos números de escándalo para un jugador que hace unos meses casi no era capaz de encontrar la portería cuando se acercaba al área. Ya forma junto con Benzema la delantera más letal del planeta y se prepara para la que será su primera final de Champions a la cual llega totalmente lanzado.

Vinicius celebra un gol junto a Benzema EFE

no preocupa

Estos días de atrás se ha resuelto uno de los grandes culebrones de la temporada. El futuro de Erling Haaland está en Manchester tras fichar por el City y no en Madrid. El conjunto blanco se bajó de la pelea después de evaluar muchos factores. Uno de ellos era el alto coste y otro el papel que iba a tener el noruego en la plantilla. Con Benzema consolidado como el mejor jugador del mundo, el puesto de nueve titular estaba cubierto.

Además, la llegada de Kylian Mbappé tapa otro hueco de esa gran delantera. La única vía era hacer un gran movimiento de fichas con el otro espacio que queda en la tripleta blanca. Sin embargo, ahí ha sido Vinicius quien ha dado un paso hacia delante y quien le ha demostrado al club que es él quien tiene que ocupar ese puesto vacante y no Haaland.

El delantero del Borussia Dortmund hubiera sido un gran fichaje, por eso el Real Madrid lo intentó. Pero no necesario. De eso se ha encargado un Vinicius que ya es titular indiscutible arriba y que formará junto a Karim y Kylian un trío que ya temen en toda Europa. Su gran temporada ha convencido al Real Madrid de que merece la oportunidad de ganarse un hueco en la leyenda madridista y que, por tanto, lo de Haaland podría dejarse pasar teniendo en cuenta las desmesuradas pretensiones que había en el entorno del jugador.

Erling Haaland, el último gran fichaje del Manchester City de Pep Guardiola

Un futuro de blanco

Sin el fichaje de Haaland, tras su gran temporada y mostrando su mejor nivel antes de esa final de Champions que llegará contra el Liverpool en menos de dos semanas, Vinicius ha recibido el respaldo del club para convertirse en uno de lo líderes del Madrid del presente, pero también del futuro.

el brasileño llegó siendo un niño y tuvo que padecer multitud de críticas. De hecho, en una ocasión rompió a llorar tras anotar uno de sus mejores goles con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu fruto de la presión y de la ansiedad a la que se había visto sometido. Pero aquel Vinicius pasó y el actual está escribiendo su propia historia.

Si nada pasa, el Madrid sabe que tiene 'Vini' para más de una década. En el club valoran enormemente su esfuerzo y su profesionalidad y no dudan de que haber superado todo lo que ha tenido que superar desde que llegó a España es la mejor prueba de que se está ante un jugador que va a marcar una época.

[Más información: "Vinicius Jr. solo hay uno": la intrahistoria de su primer hat-trick con el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan