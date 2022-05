La mudanza de Ceballos: se calienta el futuro del jugador del Real Madrid

El mercado de fichajes de fútbol de verano se acerca y cualquier movimiento que hay en la vida de un jugador alerta a toda la afición. El Real Madrid está pendiente de algunas salidas y uno de los futbolistas sobre los que se ha puesto ese cartel es Dani Ceballos. A pesar del buen rendimiento en el final de la temporada, el andaluz podría salir y este viernes ha publicado en su cuenta de Instagram imágenes de una mudanza. Un gesto que ha encendido todas las alertas sobre su situación.

La imagen está cargada de pistas. Para empezar, las cajas muestran textos en inglés. Durante todo este tiempo también ha habido rumores sobre un posible regreso a Inglaterra. También podría significar que esté desempaquetando paquetes de su etapa en el Reino Unido. Ceballos pasó dos temporadas cedido en el Arsenal. Entre el resto de pertenencias, se puede localizar que la empresa de mudanzas es internacional. A Dani le gusta mucho jugar con esto.

Por ejemplo, en la anterior publicación en sus stories, el jugador de Utrera lanzaba un "Hala Madrid" con las letras en verde y blanco. Suele poner sus mensajes acompañados de dos corazones verdes y blancos. A dos jornadas de terminar la temporada, no queda mucho para que el mercado empiece a moverse. Hasta entonces, cualquier excusa es buena para que los seguidores del Real Betis sigan soñando con su vuelta al Benito Villamarín.

La publicación de Dani Ceballos en Instagram.

El futuro del de Utrera era de los puntos que analizaría el club en las próximas semanas, pues ese contrato con fecha de finalización en verano de 2023 obliga al Madrid a tomar una decisión a corto plazo. Venta o renovación, no hay más opciones para un futbolista renacido bajo el brazo de Ancelotti y que viene mostrando su compromiso en cada uno de los encuentros donde los blancos han solicitado sus servicios.

El rendimiento de Ceballos ha encantado a todos en Valdebebas. El club plantea una oferta similar al lugar que tiene ahora en la escala salarial blanca. Pero su futuro está muy vinculado al de Aurélien Tchouameni. El futbolista del Mónaco parece haber decidido salir ya. Desde el conjunto blanco se manejan cifras por la venta de Dani por una suma entre los 15 y 20 millones de euros. Esto ayudaría a afrontar el fichaje del centrocampista francés.

El Betis

Aunque Carlo Ancelotti le ha dado la tentativa en algunos partidos, la realidad es que su salida parece más que una posibilidad. En el Benito Villamarín ansían el regreso del hijo pródigo la próxima temporada, y así lo confirmaba Antonio Cordón, director deportivo del cuadro verdiblanco en Radio MARCA: "Tarde o temprano los caminos del Betis y Ceballos se cruzarán. Eso está condenado. Tarde o temprano, sí". Al jugador seguro que le gustó escuchar eso.

Hace unos meses, el propio Ceballos explicaba cómo vive su beticismo. "Es una historia de amor lo mío con el Betis, yo siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Desde que me fui, lo he echado de menos. El Betis es un equipo donde he sido muy feliz, pero ahora estoy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de temporada".

[Más información: La montaña rusa de Dani Ceballos en el Real Madrid: volver al Betis o renovar]

Sigue los temas que te interesan