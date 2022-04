Dani Ceballos y el rol del suplente perfecto del Real Madrid: el jugador que España sigue esperando

Dani Ceballos regresó esta temporada al Real Madrid después de varios años entre cesiones y lejos de la casa merengue. Se puso una expectativa con el hecho de que este año tendría una prueba de fuego para poder permanecer más tiempo vistiendo la camiseta blanca. El jugador tiene contrato hasta 2023, pero durante la campaña se ha hecho hincapié en el interés del Real Betis. El encuentro en el que fue titular por primera vez apoya la tesis sobre que siga en la entidad.

El fútbol español pide una temporada con regularidad para el de Utrera. La realidad es que en sus cesiones, ya fuera por las lesiones o por la falta de confianza del entrenador, no pudo tener continuidad. El hecho de que nada más llegar este año no pudiera iniciar la campaña por el problema físico que sufrió en los Juegos Olímpicos también le limitó. Desde que regresó, intercalando algunos problemas con la Covid-19, ha tenido minutos más que ilusionantes.

Con su futuro en el aire, él nunca ha ocultado su beticismo. Sus apariciones en público son una evidencia para apoyar una salida al final de este año. Pero no por ello Ceballos ha dejado de trabajar para demostrar que es un jugador con el nivel del Real Madrid. Ante Osasuna lideró el centro del campo haciendo jugar a sus compañeros y dando libertad a sus compañeros más jóvenes, Camavinga y Fede Valverde. No es que él haya dejado de serlo, ya que no hay que olvidar que tiene 25 años.

Dani Ceballos, en el banquillo del Estadio Martínez Valero. AFP7 / Europa Press

Para Ancelotti fue un recurso desde el banquillo desde comienzos de enero, que es cuando superó esa lesión en el tobillo que le mermó durante la mitad de la temporada. Los minutos sueltos ante Valencia, Granada, Alavés, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Celta y Getafe, así como en la Copa del Rey ante Alcoyano y Elche, dieron paso a algunos más importantes en Champions League. Ceballos saltó al campo en los minutos finales de la eliminatoria de cuartos de final ante el Chelsea para aguantar el resultado obtenido con un carácter admirable.

Aunque Carlo Ancelotti le ha dado la tentativa en algunos partidos, la realidad es que su salida parece más que una posibilidad. En el Benito Villamarín ansían el regreso del hijo pródigo la próxima temporada, y así lo confirmaba Antonio Cordón, director deportivo del cuadro verdiblanco en Radio MARCA: "Tarde o temprano los caminos del Betis y Ceballos se cruzarán. Eso está condenado. Tarde o temprano, sí". Al jugador seguro que le gustó escuchar eso.

"Es una historia de amor lo mío con el Betis" Dani Ceballos

Hace unos meses, el propio Ceballos explicaba cómo vive su beticismo. "Es una historia de amor lo mío con el Betis, yo siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Desde que me fui, lo he echado de menos. El Betis es un equipo donde he sido muy feliz, pero ahora estoy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de temporada".

Este miércoles, Ceballos se ganó ser importante en los últimos encuentros de la temporada. Mientras el Real Madrid se acerca al título, el centrocampista tendrá más oportunidades para destacar sobre el campo. El debate sobre su continuidad o una salida pagada se instalará en este último mes de competición. Dani llegó con la intención de ser el hombre del futuro de la medular blanca. Todavía no ha renunciado al sueño que está a tiempo de cumplir.

