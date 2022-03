Dani Ceballos y Marc Roca, el centro del campo soñado por el Real Betis que afecta al Real Madrid

Dani Ceballos es una de las figuras que se postula como protagonista durante el próximo mercado de traspasos de fútbol de verano. El andaluz se ha mantenido inédito por culpa de la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 casi hasta que comenzó el 2022. Aunque Carlo Ancelotti le ha dado la tentativa en algunos partidos, la realidad es que su salida parece más que una posibilidad. Ahí aparece el Real Betis, que ya sueña con un centro del campo de película.

En el Benito Villamarín ansían el regreso del hijo pródigo la próxima temporada, y así lo ha confirmado Antonio Cordón, director deportivo del cuadro verdiblanco: "Tarde o temprano los caminos del Betis y Ceballos se cruzarán. Eso está condenado. Tarde o temprano, sí", ha explicado en Radio Marca. El contrato que le vincula con el Real Madrid llega a su fin el año que viene, el 30 de junio de 2023, y su renovación está prácticamente descartada.

Los verdiblancos están planteando una gran plantilla para la próxima campaña ante la posibilidad de volver a jugar en Europa. Se dan por cerradas incorporaciones como las de Luiz Felipe y Luiz Henrique. Pero en las últimas horas también se ha añadido un nuevo nombre que completaría una medular de mucho nivel. Marc Roca podría llegar en forma de cesión con opción de compra obligatoria, según ha informado Canal Sur Radio. El jugador no cuenta para el Bayern Múnich.

Dani Ceballos, sobre el césped de Vallecas. AFP7 / Europa Press

Son fichajes que vendrían a competir con William Carvalho y Guido Rodríguez, aunque todo hace indicar que uno de los dos saldrá el próximo verano. "Prefiero vender un jugador por muchísimo dinero antes que a cuatro, porque suplir a cuatro y que te den rendimiento te cuesta mucho", apuntaba Cordón sobre el portugués. Las dos llegadas de Ceballos y Roca supondrían una mejora de nivel a pesar de esta marcha que ha rendido a un buen nivel.

"Una historia de amor"

Ceballos ha hablado este fin de semana tras la presentación de su campus de fútbol en Utrera. "Es una historia de amor lo mío con el Betis, yo siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Desde que me fui, lo he echado de menos. El Betis es un equipo donde he sido muy feliz, pero ahora estoy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de temporada", sentenció.

Sobre esos dos meses de temporada que le quedan también habló. "El míster tiene confianza en mí, ahora es el momento en el que puede apostar por mí, sobre todo en este tramo final, que es en el que nos vamos a jugar las cosas de verdad. Todavía quedan partidos y espero tener minutos. Es verdad que en La Liga estamos bastante bien, ahora en la Champions tenemos un rival complicado que el año pasado ya nos hizo bastante daño. Pero nos enfrentamos a otro equipo y ellos a un Real Madrid más preparado", apuntó sobre los cuartos de final ante el Chelsea.

