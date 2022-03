Jesús Vallejo y Mariano Díaz, dos operaciones de salida del Real Madrid muy difíciles

El Real Madrid tiene dos problemas en su operación salida. La terminal de salidas que el club quiere abrir para este verano tiene a sus pasajeros confirmados, pero es que no muchos de ellos tienen sus billetes preparados. Dos de esos futbolistas son Jesús Vallejo y Mariano Díaz. El central y el delantero no cuentan con el interés de equipos en este momento. El primero por su falta de minutos y el segundo por las ofertas que rechazó tanto en el verano pasado como en el último mercado de invierno.

El defensa es uno más de la plantilla, pero no cuenta con peso de relevancia. Vallejo cuadra en lo económico. En lo deportivo el asunto es diferente. El central encontró sitio en la plantilla tras la remodelación de una defensa que perdió a Sergio Ramos y Varane. El ahorro para el club fue significativo. Pasó de tener un gasto de 20 millones de euros entre estos dos jugadores a poco más de 14 entre lo que cobran David Alaba y el aragonés. La porción más pequeña son los poco más de 2 millones de Jesús. Pero no juega.

Lo del delantero es de expediente X. Esta es la quinta temporada en la que está en la primera plantilla, cuatro consecutivas desde que el club decidió pagar al Lyon 33 millones en el verano de 2018. Ha marcado 11 goles (2,2 por campaña), jugado 69 partidos y su número de problemas de salud está en dos decenas (seis en la presente temporada). Además, cuando ha tenido opciones de salir, ha sido el mismo ariete el que las ha rechazado.

Los blancos cuentan con aligerar la plantilla este verano en el sentido de reestructurarla con jugadores que sí puedan ser útiles y no acaparen límite salarial. Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo vivieron este domingo 20 de marzo su último Clásico como jugadores del Real Madrid y ninguno de ellos jugó un solo minuto. Además de estos tres futbolistas, hay otros que tienen un sitio en la rampa de salida: Luka Jovic, Dani Ceballos y la duda sobre lo qué pasará con un Eden Hazard que tiene contrato hasta 2024, perdida la titularidad y al que le llegan cantos de sirenas desde la Premier League. A examen sigue Marco Asensio.

La situación del delantero es compleja: aún tiene contrato hasta 2023 y no dispone de ninguna propuesta para abandonar el Real Madrid. Mariano no ha recibido ningún tipo de interés formal para salir de Chamartín el próximo verano que será clave porque entrará en su última temporada de contrato. El Rayo Vallecano se hacía cargo de la mitad de su ficha en las ofertas que hizo tanto el pasado verano como este invierno. De momento no se plantean volver a por él.

Vallejo apareció en las agendas de Valencia y Villarreal el pasado invierno, pero ambos equipos resolvieron sus carencias defensivas y se olvidaron del central. Se acepta tanto traspaso, ya que tiene contrato hasta 2025, o cesión. Por atrás vienen empujando Víctor Chust, ahora cedido en el Cádiz CF, Mario Gila y Rafa Marín que perfectamente pueden ocupar la posición de cuarto central con una ficha aún inferior.

