Hazard, Jovic y Bale: un enfado tras El Clásico y 35 millones a liberar en salarios y en el mercado

En El Clásico no se les vio a ninguno. Dos no se movieron del banquillo y a otro ni siquiera se le vio por el Santiago Bernabéu. Hablamos de Eden Hazard, Luka Jovic y Gareth Bale. Los tres viven apartados de los planes de Ancelotti en la recta final de temporada que, además, coincide con el esperado final de sus aventuras como merengues. Más importante es decirles adiós que lo que puedan aportar ahora.

Ante la baja de Benzema por lesión, se rumoreó con que alguno de los tres fuera su relevo. Se habló más de Bale que de Hazard y Jovic, pero el galés se cayó de la convocatoria porque aparentemente no se encontraba bien antes de poner rumbo a Gales durante el parón internacional. Ancelotti apostó por jugar si un delantero como recambio del '9', aunque el plan del italiano fracasó estrepitosamente.

¿Por qué no jugaron ni Hazard ni Jovic? Primero porque los planes del entrenado no pasan por ellos. Por delante están Rodrygo y Marco Asensio, además de Benzema y Vinicius. Y si en caso de urgencia hay que buscar una alternativa, el italiano parece apostar por otras opciones como meter un cuarto centrocampista o hasta Mariano, como ocurrió contra el Barça. Lo que pueda ocurrir en verano pesa en sus casos.

La última vez de Hazard y Jovic como titulares fue el 23 y 20 de enero, respectivamente, ante el Elche en ambos casos (Liga y Copa). Bale tuvo su reaparición ante el Villarreal, el 12 de febrero, aunque luego de eso solo jugó otros cuatro minutos ante el PSG. En el caso del galés no preocupa que surja un imprevisto de aquí a verano (en forma de lesión) ya que su futuro está sentenciado.

Bale, adiós seguro

La salida de Bale es un hecho. Termina contrato y se irá como lo harán Isco y Marcelo. No hay vuelta atrás y el Madrid se desprenderá sí o sí de su salario de 15 millones netos por temporada. No dejará nada en las arcas del club, pero en su caso es lo de menos tras llevar años atascada su marcha. Por ello no se le cierran las puertas a que pueda sumar en el final de temporada, aunque no parece poner de su parte.

Con Hazard y Jovic hay un plan. Lo primordial es darles salida en verano y si puede ser vía traspaso, quitándose de encima la totalidad de sus sueldos, mejor. Por eso que no jueguen apenas puede ser una baza para evitar cualquier susto antes de que se abra el mercado de fichajes.

El enfado de Jovic

Jovic se ha hartado de la situación y así lo expresó en Instagram. Tras El Clásico dio like a una publicación de un medio serbio, Buta Sport, en la que se mandaba una indirecta a Ancelotti con una foto del delantero junto a Hazard y Bale. Los tres comparten en cierta manera la misma situación.

El like de Jovic tras El Clásico

El tiempo en el Madrid se agota para Jovic. No está contento con su rol (solo 473 minutos jugados esta temporada) y debería ver bien salir en verano del equipo. Tiene pretendientes, especialmente en Alemania, y el club blanco desea su traspaso, que rondaría los 20 millones de euros: su valor en Transfermarkt es de 18 'kilos'.

Con su marcha se liberarían casi cinco millones netos por cada una de las tres temporadas que le quedan de contrato.

El plan con Hazard

Hazard tampoco pondría trabas a su marcha. El belga sabe que su paso por el Madrid ha sido un fracaso y por delante solo le quedaría una oportunidad de remontar su carrera. Lo ideal sería Inglaterra, donde le quiere el Newcastle y también le quería el Chelsea que ahora tiene su futuro en el aire por el bloqueo a Abramovich.

Su traspaso sería una gran jugada para el Madrid, que sería a la baja por su valor de mercado que ha caído hasta los 16 millones. Lo verdaderamente importante es quitarse su salario, que es el más alto de la plantilla junto al de Bale: también 15 'kilos' por año, con contrato hasta 2024.

Las cuentas en el Madrid están claras. De decir adiós a Bale (ya seguro), Hazard y Jovic se liberarían cerca de 35 millones en sueldos y también es una oportunidad de hacer algo de caja por el belga y el serbio en traspasos, entre 35 y 40 millones. La prioridad es esa, con las puertas abiertas para Mbappé y Haaland y varias renovaciones pendientes, como las de Vinicius y Militao.

[Más información: El Clásico acabó con la "luna de miel" del Real Madrid y Ancelotti: abril, el mes clave para su futuro]

Sigue los temas que te interesan