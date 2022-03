Los cuatro jugadores del Real Madrid que pidieron perdón a la afición después de El Clásico

Noche para el olvido la que se vivió este domingo 20 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El Fútbol Club Barcelona endosó un 0-4 al Real Madrid ante su afición. Una dolorosa derrota tras la cual tan solo cuatro jugadores del equipo blanco pidieron perdón a los seguidores madridistas.

David Alaba, Thibaut Courtois, Fede Valverde y Eder Militao fueron los futbolistas merengues que pidieron perdón a la grada del Santiago Bernabéu nada más terminar el encuentro. Un gesto con el que comenzó el defensa austriaco y que ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

Alaba pidió perdón a los seguidores merengues y fue dando una vuelta al terreno de juego para hacerlo visible en cualquier punto del campo. Al verle, tanto Courtois como Valverde y Militao no dudaron en seguir su ejemplo. Un duro golpe para todos. Vestuario y afición.

Aunque no todos vieron a estos cuatro futbolistas pedir perdón al madridismo. Algunos no dudaron en marcharse del campo al poco de empezar la segunda parte. Cuando cayeron el tercero y el cuarto de los de Xavi Hernández. El Barça no ganaba al Real Madrid desde 2019 y en su primer triunfo tras esta mala racha, dieron un auténtico campanazo en la casa blanca.

Margen

Pese a la derrota, el Real Madrid sigue teniendo un buen colchón en la carrera por cantar el alirón. A falta de nueve jornadas, los blancos son líderes con nueve puntos de ventaja sobre el Sevilla y de doce sobre el Barcelona. Aunque los culés cuentan todavía con un partido menos.

Nacho Fernández habló del golpe moral que supone perder El Clásico así: "Anímicamente es duro por perder el partido que es. Hemos sacado una ventaja por el trabajo de todo el año. Vienen días jodidos porque pierdes un partido importante, pero esto es el Real Madrid y hay que levantarse. Dependemos de nosotros".

