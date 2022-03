El Clásico femenino llega a Europa: Real Madrid y Barça escriben una nueva página en su historia

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se ven las caras en los cuartos de final de la Women's Champions League. Una eliminatoria de la que sale un gran beneficiado: el fútbol femenino de España. Dos franceses, dos alemanes, un inglés y un italiano son los otros clasificados para esta ronda.

El Barça es el gran favorito para acceder a las semifinales. Y no solo eso. También para revalidar su condición de campeón de Europa por segunda temporada consecutiva. El Real Madrid Femenino, por su parte, ha colocado su nombre ya en la élite europea. Y esto sin que haya pasado ni siquiera dos años completos desde su nacimiento.

El primer partido se celebra este mismo martes 22 de marzo en el estadio Alfredo Di Stéfano. Será el próximo miércoles día 30 cuando el Barcelona abra las puertas del Camp Nou para acoger El Clásico del fútbol femenino. Un doble duelo que remarca el buen momento de nuestro deporte.

Barça, referente

El Barcelona de Jonatan Giráldez ya ha conquistado dos títulos en lo que va temporada 2021/2022. Primero cayó la Supercopa de España y después la Primera Iberdrola. Precisamente, el equipo azulgrana ganó la liga en El Clásico. Un título que llegó con manita incluida.

El Barça es el mejor ejemplo del ascenso del fútbol femenino español. Un grupo lleno de grandes nombres sí, pero que ha ido forjándose con el paso de los años. Desde las canteranas a parte de los nombres más importantes nacionales y, por supuesto, también internacionales.

Las culés son favoritas. Sin embargo, Giráldez no quiere dar por hecho el pase a semifinales: "No podemos dar por sentado que el partido o la eliminatoria está resuelta porque no lo pensamos. El partido de la Supercopa nos costó mucho ganarlas. Sabemos que por cómo planteamos el fútbol una gran parte de las opciones pasan por lo que hagamos nosotras".

En el vestuario del Barcelona saben que las expectativas son altas. De hecho, cada vez que no golean ya se ve como noticia. "Por como venimos jugando y ganado estos dos años parece que las expectativas sean muy altas, que ganemos por goleada, y cuando no lo hacemos es un fracaso. Es injusto porque seguimos ganando. Estamos tranquilas porque cuando hemos ganado por poco hemos hecho el trabajo bien y no nos lo tomamos como fracaso", explica Aitana Bonmatí.

Pese a que no quieren colocarse como las favoritas para ganar la Women's Champions League 2021/2022, lo cierto es que lo son. Por lo que se ve en el campo, es el equipo más fuerte, más compacto y que mejor fútbol hace. Además de tener mucho gol. Además de los dos españoles, el resto de equipos de cuartos son PSG, Olympique de Lyon, Wolfsburgo, Bayern Múnich, Arsenal y Juventus.

El Madrid europeo

El Barcelona es el favorito, pero el Real Madrid no baja los brazos. En el vestuario merengue ven la eliminatoria como una oportunidad de disfrutar y de aprender. Y quién sabe si también de soñar con que todo es posible. "Es un día para disfrutarlo y competir al máximo con nuestro ADN", dice Alberto Toril en la previa del duelo en el Di Stéfano.

"Nunca se sabe, hay que pensar en el primer partido. Es en casa, con nuestro público. Vamos a tener energía para complicarles. Intentaremos que el partido esté igualado. Tendremos opciones de peligro. Ir gestionando los minipartidos dentro del partido", agrega el técnico madridista en rueda de prensa.

Las jugadoras del Real Madrid Femenino celebran un gol ante el Granadilla Tenerife Real Madrid

Lucía Rodríguez revela, por otro lado, cómo se siente el equipo blanco antes del inicio de los cuartos de final de la Champions femenina: "Lo bueno de estos partidos es que nos motivan mucho, tanto el escenario como el rival hacen que para nosotras hace que sea mucho más motivante y emocionante".

Esta es la segunda temporada del Real Madrid Femenino. En su primer año, el conjunto merengue logró meterse en la Women's Champions League. Pero para estar entre las mejores de Europa, primero tuvieron que dejar fuera al Manchester City en la fase previa. De ahí a pasar en la fase de grupos y... a este duelo de cuartos frente al eterno rival. Se está viviendo un sueño y aunque la lógica habla de la caída madridista ahora, en el futuro puede ser muy diferente.

[Más información - Claudia Zornoza: "¿Por qué no podemos ganar al Barça? También somos un gran equipo"]

Sigue los temas que te interesan