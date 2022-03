Misa Rodríguez: "Mi foto con la camiseta del Real Madrid define mi infancia y con lo que soñé"

El estadio Alfredo Di Stéfano acoge el primer Clásico de la historia de la Women's Champions League. En la previa han ido hablando algunos de los protagonistas que se dan cita en Valdebebas este martes. Entre ellos, una Misa Rodríguez que ha revelado, en The Match Up de DAZN, lo que significa para ella esta eliminatoria entre Real Madrid Femenino y Barcelona.

Clásico en Champions

"Al final, enfrentarse ante un gran Barça en la Champions y, sobre todo, lo que representa El Clásico te pone esos pelillos de punta de solo pensarlo y, sobre todo, en la Champions, que lo hace aún más especial".

El Real Madrid, la sorpresa

"Nadie esperaba que nosotras avanzásemos hasta esa fase de grupos y llegáramos, incluso, a cuartos de final. Estamos muy contentas porque creemos que se han superado las expectativas".

Misa Rodríguez, en un partido del Real Madrid Femenino de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Zamora el curso pasado

"Es algo que es increíble porque siempre he crecido viendo a Casillas ganar el Zamora o a porteros importantes ganarlo. Y bueno, verme a mí, el primer año en el Madrid y conseguir eso, pues es algo increíble, que no me creo".

Madridista desde siempre

"Veo la foto en la que salgo con la camiseta del Madrid y define mi infancia, todo con lo que de pequeña soñé y viví con esa camiseta. Me la ponía prácticamente para cualquier ocasión, para cualquier cumpleaños. Las veces que salía con mis amigos a la cancha para jugar al fútbol siempre iba con la camiseta del Madrid".

Supersticiones

"En las espinilleras que me regaló un fan tengo una foto de mi abuelo y para mí, eso es súper especial, un regalo muy bonito y siempre que salgo al campo, las beso antes de ponérmelas. Y también, beso un tatuaje de mi abuela que tengo aquí (señalando el antebrazo) cuando empiezo a pisar el campo".

[Más información - Esther González: "Trabajamos todos los días muy duro porque sabemos lo que cuesta ganar"]

Sigue los temas que te interesan