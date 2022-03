El Barça Femenino piropea al Real Madrid antes de la Champions: "Es un equipo nuevo, pero de gran nivel"

El Fútbol Club Barcelona quiere una nueva Women's Champions League. Son las grandes favoritas al título, pero para seguir soñando con revalidar el título, primero deben eliminar al Real Madrid Femenino en la ronda de cuartos de final. En la previa, Jonatan Giráldez y Aitana Bonmatí han comparecido en rueda de prensa para analizar el duelo de ida en el estadio Alfredo di Stéfano.

Clásico diferente

"En ambos partidos tuvimos el mismo volumen de ocasiones. La diferencia está en la capacidad de marcar goles, sobre todo antes de acabar el primer tiempo como lo hicimos en el Johan. De cara al partido de mañana, teniendo en cuenta los precedentes en Champions, el hecho de jugar fuera de casa siempre complica las cosas porque es una competición compleja, todo el mundo quiere dar el máximo. Saldremos con intención de ganar, aunque el rival pueda modificar cosas. Tenemos que adaptarnos a los requerimientos del partido y el equipo está preparado".

Ausencias

"El hecho de tener menos jugadoras te da menos opciones a nivel táctico, pero con las propias jugadoras tenemos capacidad de jugadoras puedan ubicarse en posiciones diferentes y asumir roles distintos y eso es una virtud. Siempre hay partidos diferentes dentro de un mismo partido. Es algo que hemos intentado y llevado a cabo durante muchos partidos esta temporada y estamos a la altura de ponerlo en práctica. No es excusa que haya jugadoras lesionadas".

Jonatan Giráldez, en un partido del Barcelona Femenino de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Claudia Zornoza

"Por como está, es una de las jugadoras más diferenciales del Real Madrid. Es muy buena jugadora y condiciona a nivel defensivo nuestra porque tiene la capacidad de mover la pelota, encontrar espacios y tiene muy buen pase. Kaci y Tere también son buenas jugadoras, pero nuestras jugadoras hicieron un gran trabajo defensivo que se suele valorar poco".

Vuelve Irene Paredes

"Irene y el resto de jugadoras en convocatoria están disponibles. Viene de una lesión, pero a nivel de juego nos aporta muchas cosas. Una de las principales características en la transición defensiva, esos 1-1. la capacidad de interceptar el juego directo, es una de las mejores del mundo en su posición. Nos aporta muchísimo, también a nivel de personalidad".

Ambición

"El mensaje que trasladamos desde dentro es intentar ser mejores que el día anterior independientemente del resultado o la competición. Tenemos una de las mejores plantillas y en los entrenamientos ya hay esa competitividad. Cuando compites contra las mejores y vienen jugadoras con energía desde abajo hace que todo se magnifique en cuestión de intensidad".

Relajación

"Todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ayuda y nos motiva para hacer las cosas como las venimos haciendo. En nuestro día a día no ha cambiado nada. Intentar tomar perspectiva los partidos y entender que dentro de los 90 minutos hay cosas que hacemos bien y otras mal y trabajamos sobre ello".

Equipo masculino

"No he tenido la opción de hablar con Xavi porque la agenda está complicada para pode coincidir, pero la idea del club está clara en cuanto a estilo de juego. Es la manera de hacer del club, el modelo de juego. estoy contento con él cambia de dinámica del masculino y ojalá podamos conseguir éxitos ambos equipos".

Favoritos

"No podemos dar por sentado que el partido o la eliminatoria está resuelta porque no lo pensamos. El partido de la Supercopa nos costó mucho ganarlas. Sabemos que por cómo planteamos el fútbol una gran parte de las opciones pasan por lo que hagamos nosotras".

Alberto Toril

"Cuando analizas los resultados hablan por sí solos del cambio que ha conseguido Alberto. Tiene mucho mérito en una Liga que cada año es mejor, más competitiva. Hemos podido sufrir lo que nos costó ganar ese partido de Supercopa. Tiene una idea muy clara de juego, lo que les ayuda a afianzar un modelo de juego que les está trayendo muy buenos resultados y ojalá no le salga bien mañana".

Aitana Bonmatí

Clásico masculino

"Como culé y jugadora del Barcelona me hizo muy feliz la victoria del equipo masculino, pero no me gustan las comparaciones. Somos equipos distintos y vamos a centrarnos en nuestro juego y salir a ganar".

Resultado del último Clásico

"No quiero hablar de goles en concreto porque esto es fútbol y hemos visto muchas remontadas históricas. Queremos marcar los máximos goles posibles para que la eliminatoria quede encarrilada".

Aitana Bonmatí, en un partido del Barcelona Femenino de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

La clave

"La clave siempre está en las áreas, materializar las ocasiones que tengamos y no encajar ningún gol".

Supercopa de España

"Resultados ajustados nos dice que no podemos salir confiadas a ningún partido y que cualquier rival nos puede poner trabas. El Real Madrid es un equipo nuevo, pero con jugadoras de gran nivel y la entidad del club todo el mundo la conoce. Van a luchar para ganar siempre y hay que estar alerta".

Santiago Bernabéu

"Tenemos que centrar en lo positivo y eso es que vamos a jugar en el Camp Nou con muchos espectadores y hay que dar gracias al club porque es algo que no voy a olvidar nunca".

¿Obligadas a golear?

"Por como venimos jugando y ganado estos dos años parece que las expectativas sean muy altas, que ganemos por goleada, y cuando no lo hacemos es un fracaso. Es injusto porque seguimos ganando. Estamos tranquilas porque cuando hemos ganado por poco hemos hecho el trabajo bien y no nos lo tomamos como fracaso".

Jugadoras destacadas del Real Madrid

"Esther o Asllani que nos pueden crear peligro y tiene mucho gol".

