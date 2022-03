El Barça no tira la toalla: "Haaland está difícil, pero no imposible"

El límite salarial del FC Barcelona que presentó LaLiga no es un impedimento para que la junta directiva siga alimentando las ilusiones de los aficionados culés con grandes fichajes. Enric Masip, el asesor de la presidencia del Barça, ha dejado la puerta abierta a que Erling Haaland pueda fichar por el equipo azulgrana. La entidad asume que "es muy difícil", pero "no imposible". La realidad del mercado asegura lo segundo, pero tienen un interés por desestabilizar las opciones que sí tiene de verdad el Real Madrid.

"El fichaje de Haaland es difícil, pero no imposible. Se tienen que dar muchas circunstancias para poder ficharlo. El club, pese a la situación económica, está buscando fórmulas para seguir fichando. Me remito a lo que dijo Laporta: el club va a fichar, pero para que venga alguien, debe haber salidas. El Barça debe fichar a los mejores. Haaland es un grandísimo jugador", explicó en 'El Larguero' de la Cadena SER, mientras que en COPE aseguraba que "preferiría que no se juntasen Mbappé y Haaland en el Real Madrid".

Después de que le preguntaran directamente por si les interesa Haaland, Masip abrió la puerta. "Yo no soy el gran experto ni el secretario técnico, pero está claro que es un jugador que golea, que tiene mucha calidad, es un auténtico nuevo. A escala futbolística sería un jugador interesante para cualquier equipo grande, como sería el caso de Mbappé. Otra cosa es que en el engranaje del equipo entre. Yo sería más partidario de tener un equipo solidario, trabajado y con ambición, como se vio contra el Madrid, y generar un equipo", concretó el asesor de la presidencia.

Messi, imposible

Masip también habló sobre la posibilidad de que Leo regrese. "Imposible no hay nada porque en la vida ocurren situaciones inverosímiles, pero los guiños que habéis dicho no existen. Se mal interpretó lo que dijo Xavi. Él dijo que podría venir cuando quisiera, que tendría las meta abiertas del vestuario para que viniera, pero no para jugar. Nada es imposible, pero las cosas han ido como han ido, él ha escogido un proyecto en París, y aquí parecía que todo se hundía sin él. El equipo se ha trabajado bien, han subido jóvenes y otros han aprovechado esta falta de liderazgo para dar un paso adelante. Esto favorece al club", espetó.

El otro nombre del mercado es el de Ousmane Dembélé, que sigue sin renovar y acaba contrato. "Nunca se sabe. No sé si él ha firmado con alguien o no. Se le hizo una propuesta el 20 de diciembre y no la contestó. Era importante para el Fair Play Financiero y desde entonces no ha habido nada. Habrá que ver el equilibrio de la plantilla y es cierto que está siendo determinante. Me parece bien que Xavi lo utilice hasta que acabe contrato, pero nadie sabe lo que piensa porque no ha dicho a nadie. Ya veremos si cuando acabe el año se ha comprometido con algún equipo y tiene intención de quedarse porque se encuentra a gusto. No sabemos su opinión", concretó.

